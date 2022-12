CM se toma tiempo para remitir a Abdo terna para la Fiscalía

El Consejo de la Magistratura (CM) no remite todavía al presidente Mario Abdo Benítez la terna de candidatos para la Fiscalía General del Estado. La decisión de integrar la terna fue tomada el pasado lunes, luego de un maratónico proceso para apurar antes de las internas del 18 de diciembre.

Los ternados son Cecilia Pérez (ex ministra de Justicia), Gustavo Santander y Emiliano Rolón. Los preferidos del presidente de la República no quedaron en la terna: Carlos Arregui (ex Seprelad) y Mónica Pérez (ex integrante del Consejo de la Magistratura).