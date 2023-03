CM insta a renunciar a Bogarín y él se compara con el caso Velázquez

Bogarín dejó en claro que no renunciaría, y utilizó el caso del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien también fue designado significativamente corrupto por los EEUU, pero no renunció a su cargo, aunque sí lo hizo a su precandidatura presidencial.

“¿La designación al vicepresidente de la República afectó el libre o continuo ejercicio del Poder Ejecutivo? No. No podemos estar ajenos a que otras personas del Gobierno paraguayo han sido designadas en el mismo carácter, entonces utilicemos también como ejemplo para poder analizar exactamente qué es lo que estamos decidiendo”, indicó.

El presidente del CM, Óscar Paciello, respondió que no correspondía a los miembros del CM opinar sobre ese caso, pero sí este porque le afecta directa e institucionalmente.

El proyecto de resolución fue presentado por el senador Pedro Santa Cruz, quien detalló que se interiorizó del caso por el cual acusan a Bogarín, e incluso habló con los familiares del fiscal Jorge López.

El agente fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cuando investigaba al funcionario judicial Vicente Ferreira, también designado significativamente corrupto por los EEUU, y quien aparece en fotos como amigo de Bogarín. La situación provocó que ya no pudiera costear el tratamiento de un cáncer que padecía y acabó con su vida el año pasado.

El representante del Ejecutivo ante el CM, Enrique Kronawetter, aclaró que no había nada personal ni político contra Bogarín, pero subrayó la importancia de la declaración, que está afectando hasta al propio Horacio Cartes.

“Esto no tiene sesgo personal, ni un sesgo de sectores, jamás, es obrar en consecuencia a un hecho que adquirió estado público sobre una declaración, y es un hecho que nadie puede negar, uno puede decir quiénes son, etc., dar todas las connotaciones que se quieran, pero quiero poner un ejemplo de esa declaración, ‘no tenemos nada que ver’, decía esa persona, y finalmente desmanteló todas sus empresas, y si yo considero que no tengo por qué responder, no voy a desmantelar mis empresas”, dijo. El CM mañana definirá su nuevo representante ante el JEM.

