CM concede permiso a Jorge Bogarín ante el JEM tras ser señalado por EEUU

El permiso del CM ante el JEM se otorgó sin oposición y el posible reemplazo de Bogarín en su calidad de representante del CM ante el JEM se decidirá el próximo lunes 27 de marzo.

"Solicito e insto la investigación del caso, no solo al Consejo, sino también ya hice lo propio ante la Fiscalía. Me comprometo a aclarar cualquier duda mía. Para que haya una libertad de investigación solicito mi permiso. Les ruego que me permitan conocer los hechos para poder defenderme", dijo Bogarín al pleno del CM.

El ministro Eugenio Jiménez Rolón planteó que, primeramente, se analice el pedido de permiso presentado por el consejero Jorge Bogarín, para luego debatir sobre los efectos que tendría la declaración de EEUU sobre la institución.

El Gobierno de Estados Unidos designó este jueves como nuevos significativamente corruptos al ex titular de la Dinac, Édgar Melgarejo; al abogado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Jorge Bogarín, y al funcionario judicial Vicente Ferreira.

El embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, explicó que Bogarín, Melgarejo y Ferreira tendrán prohibido ingresar al país norteamericano de por vida, así como también sus familiares directos.

Según lo expuesto por EEUU, Jorge Bogarín y Vicente Ferreira interfirieron en procesos judiciales, afectando la "independencia e imparcialidad" del Poder Judicial, indicó el diplomático estadounidense.

Actualmente, Jorge Bogarín es miembro del CM y en esa instancia es representante del gremio de abogados.