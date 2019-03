Club Sajonia: Ex jefe médico dice que muerte de deportista pudo evitarse

Víctor Villa, ex director médico, manifestó a radio Monumental 1080 AM que desde que lo despidieron, en el año 2013, en el Club Sajonia nunca más se contrataron los servicios de un médico y que solo se tiene un paramédico. Tampoco se cuenta con elementos de reanimación, aseguró.

El profesional refirió, además, que dentro de las instalaciones no hay ambulancia de forma permanente y que la única opción en caso de necesidad extrema es realizar un llamado para obtener un vehículo de emergencia, lo cual puede restar tiempo valioso en ciertos casos.

"El club no contaba con un cuerpo médico, el presidente Juan Carlos Prono dispuso que sea al llamado (el servicio de ambulancia) y por eso ocurrió esta muerte, porque no había un director médico que controle si estaban todos los aparatos, no había laringoscopio, no había tubo traqueal", aseguró Villa.

Explicó que para una reanimación se necesitan estos dos aparatos, los cuales -de acuerdo a lo que dijo- son esenciales con el fin controlar el latido del corazón y la respiración.

Ambulancia tardó 45 minutos

El doctor aseguró que un caso de extrema gravedad una ambulancia puede demorar solo 15 minutos, pero que en esta ocasión,el vehículo llegó 45 minutos después del llamado de emergencia.

Víctor Villa comentó que Rubén Darío Barchini, de 32 años, se pudo haber salvado si se actuaba con la rapidez requerida y los insumos idóneos.

Mencionó además que Barchini fue asistido por el doctor Víctor Cabral, quien estaba jugando tenis en el lugar, y el doctor Walter Osorio, pero que ninguno forma parte del plantel médico con el que debe contar el club conforme a los reglamentos.

"El doctor Cabral dejó de jugar tenis e hizo respiración boca a boca, cuando pidió laringoscopio le dijeron no hay, pidió tubo traqueal no hay, entonces no pudo intubar", lamentó.

Médico ad honorem

Por otra parte, contó que cada año se hace la inspección médica para la práctica de fútbol de salón en el club, pero que él realiza la inspección ad honorem.

"Me llaman a mí, yo me voy y le hago la inspección a 20 30 jugadores de fútbol, le hago el electro y le firmo, yo figuro como médico del Club Deportivo Sajonia en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), yo soy el médico del club ad honorem", aseguró.

Presidente del club afirma que existen médicos

Por su parte, Juan Carlos Prono, presidente del club, manifestó que el Deportivo de Puerto Sajonia firmó un contrato con una empresa que dispone de médicos en la enfermería.

Dijo que también cuentan con paramédicos en el recinto. "La asistencia inmediata claro que hubo, se intentó la reanimación tanto en el área de juego como en la enfermería a los minutos de que ocurrió el lamentable suceso", expresó.

Asimismo, desde la Comisión Directiva emitieron un comunicado en donde afirmaron que cuentan con los instrumentos y materiales para primeros auxilios, no obstante, argumentaron que este caso se trató de un "incidente masivo y fulminante”.

“Rubén Darío cayó en el campo de juego debido al accidente de salud y en forma solitaria, habiendo recibido los primeros auxilios por parte del médico de la empresa de asistencia en el mismo lugar. Al instante de haber sido trasladado a la enfermería, llegó sin signos de vida. Se realizaron nuevamente las reanimaciones, pero sin ninguna respuesta”, agrega la misiva.

El caso

Rubén Darío Barchini falleció el sábado último en las instalaciones del Club Deportivo Sajonia a consecuencia de una muerte súbita. El hombre se desvaneció cuando estaba disputando un encuentro de fútbol, en una de las canchas del club.

Barchini cayó desvanecido, ante la sorpresa de los presentes, en medio de la práctiva deportiva.