Clínicas también prohíbe visitas de familiares

La Dirección General Asistencial del hospital-escuela emitió un comunicado ayer para informar sobre esa disposición a toda la ciudadanía, teniendo en cuenta la actual circulación comunitaria del nuevo coronavirus.

Clínicas alberga por día una cantidad importante de personas. La circulación de ahora en más para las visitas a los pacientes serán restringidas. Solo será permitido un acompañante por paciente, teniendo en cuenta los trámites y la asistencia al usuario.

Cada paciente dentro de la sala deberá tener identificado a la persona que se hará cargo de su cuidado durante su internación. Esta identificación será a través de una tarjeta, la cual deberá ser solicitada en la sala de enfermería, ubicada dentro de las cátedras, servicios o departamentos. Las tarjetas identificadoras son obligatorias para la circulación dentro del recinto hospitalario; quien no posea, no podrá transitar por la institución. En caso de que un familiar asignado ya no pueda ser acompañante del paciente, se deberá cancelar el pase circulatorio y reasignar a otra persona que tendrá una nueva tarjeta con la identificación correspondiente.

“A partir del inicio de la situación sanitaria por la pandemia se prohíbe todo tipo de visitas a pacientes dentro del Hospital de Clínicas, y la cual vamos a hacer cumplir a cabalidad, por lo tanto, informamos a la ciudadanía y solicitamos la colaboración correspondiente”, anunció el Dr. Jorge Giubi, director general de Clínicas.