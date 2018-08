Clínica donde mujer se realizó cirugía estaba habilitada por Salud

"Esta clínica está habilitada por la dirección de Establecimientos Sanitarios del Ministerio de Salud, está con todos los estándares para trabajar", afirmó Mario Díaz, director de Establecimientos Sanitarios de la cartera sanitaria, en comunicación con Última Hora.

Lea más: Muerte tras cirugía fue por mal cardiaco afirma doctora

El director explicó que la doctora Tamara Castellano, quien realizó la liposucción, tiene una clínica ambulatoria en otro sitio, que no está habilitada para realizar cirugías.

"La doctora Castellano tiene un consultorio ambulatorio para hacer consultas, ahí no puede hacer ningún tipo de intervenciones, ese no está habilitado; allí, en ese lugar, ella no puede realizar ningún tipo de cirugías", aclaró.

Nota relacionada: Piden autopsia para esposa de futbolista fallecida por supuesta negligencia

Clínica fue allanada

Este lunes en horas de la mañana el Ministerio Público realizó un allanamiento en la Multiclínica. Durante el procedimiento, la fiscala Otilia Aguilera obtuvo datos del historial clínico de la víctima, así como resultados de electrocardiograma, radiografía, análisis de sangre y de orina, además de otros documentos para su posterior verificación.

Te puede interesar: Tras la muerte de pareja de futbolista, allanan clínica médica

El caso

Patricia Hermosa, pareja del jugador de General Díaz Diego Vera, fue sometida a cirugía estética el pasado miércoles a las 9.30. Luego, a las 18.30 de ese mismo día, fue trasladada al Sanatorio San Sebastián, en Fernando de la Mora, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva.

Finalmente, el pasado sábado, alrededor de la 1.00, los profesionales médicos comunicaron el deceso de la mujer a causa de una falla orgánica múltiple.

El jugador consideró que la muerte de su pareja habría sido consecuencia de una supuesta negligencia médica y por ello solicitó una autopsia.

Por su parte, Gladis González, abogada del futbolista, manifestó que aguardan los resultados del estudio para tomar medidas legales.