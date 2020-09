Clases pueden iniciar de forma presencial en febrero de 2021

Claro que, como dijo ayer el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, dependerá siempre del comportamiento epidemiológico del Covid-19.

Hasta hace unos días, se mantenía vigente la posibilidad de que el regreso presencial a las escuelas se dé recién después del primer trimestre del año o tras las vacaciones de invierno.

Las actividades académicas en las instituciones escolares están suspendidas desde mediados de marzo pasado, cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus.

Son 1.500.000 estudiantes confinados en sus casas y 75.000 docentes del sector público.

“Cada uno está generando su experiencia. Nosotros tenemos este tiempo para ir observando los errores y aciertos de otros países. Todo dependerá de la situación epidemiológica”, afirmó Sequera en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.

Si bien el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, había manifestado que sin una vacuna era difícil la posibilidad del retorno a las escuelas, hoy la situación es diferente.

El director de Vigilancia aseguró que no se puede estar pendiente de la vacuna contra el virus.

“Las vacunas para los virus respiratorios no son muy buenas. No nos ilusionemos mucho con la vacuna. No es la herramienta más complementaria, como lo es el lavado de manos”, expresó.

Mientras, las clases siguen su desarrollo de manera virtual en los centros educativos públicos, privados y privados subvencionados en todo el país.

RETROALIMENTACIÓN

Ante la negativa de dar pie al receso escolar solicitado por los docentes, el Ministerio de Educación planteó un plan de retroalimentación para los estudiantes, que para la Educación Media podría iniciar el 5 de octubre. No obstante, la propuesta no fue aprobada aún.