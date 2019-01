Ciudadanos se autoconvocaron para salvar al Botánico

La organización estuvo a cargo del Frente Popular para la Defensa de Asunción, el cual es un conglomerado de grupos barriales, vecinales y gremiales unidos contra parte de las obras de la segunda etapa de la Costanera Norte de Asunción, que se iniciarán en semanas más.

Matilde Schaerer, una de las representantes del grupo, lamentó no ser atendidos por las autoridades del Gobierno, para que estos puedan explicar la envergadura y los detalles del proyecto.

“Nosotros hemos enviado solicitudes de audiencias públicas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ya hace dos meses y no hemos recibido ni una respuesta al igual que otro grupo que también solicitó otra audiencia”, mencionó.

Daño Irreversible

Schaerer afirmó que los viaductos –uno de 1.300 metros y otro de 400 metros– que deben construirse en la zona del Botánico, representarán un daño irreversible para el ecosistema. Se estima que en el predio a utilizarse se encuentran más de 200 árboles añosos.

Según el MOPC, basándose en la premisa del desarrollo sostenible, se realizará un plan de arborización que permitirá el trasplante de especies nativas a otros predios. Sin embargo, desde la organización aseguran que no existen garantías de que los árboles sobrevivan.

“Qué garantía hay de que van a sobrevivir esos árboles. Es un engaño absoluto. No hay compensación que pueda contrarrestar el grave daño, entonces, es toda una historia. Esto, hablando claramente, es un negociado”, denunció.

Indicó que el Jardín Botánico no puede ser alterado, ya que se encuentra protegido por tratados internacionales, así como por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“No pueden tocar el Botánico, ellos están violando todas las leyes, ni hablar de trasladar árboles. ¿Qué experiencia tienen ellos para hacer este trabajo?”, cuestionó.

Sostuvo que todo forma parte de un negociado que beneficiará a las empresas. “Le contentan a la ciudadanía con el 'no se van a morir los árboles'. Pero un árbol es un ecosistema, alberga a aves y microorganismos, no se va a trasladar todo ese ecosistema con ese árbol, simplemente, se destruye. Y también está el suelo, porque es una zona de nacientes”, insistió.

Jardín B.jpg El Jardín Botánico es hogar de diversas aves. Archivo ÚH

Un proyecto al estilo metrobús

La manifestante explicó que el proyecto original fue modificado siendo que ya estaba aprobado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), y que contaba con los detalles técnicos, el cálculo de costo y presupuesto, datos con los que el segundo proyecto, según Schaerer, ya no cuenta.

“El proyecto modificado es un anteproyecto, porque no tiene detalles técnicos, no tiene planilla de costos, no tiene presupuesto, no tiene detalles de la obra. Esto lo están haciendo al estilo metrobús. No han solucionado todavía el tema de las expropiaciones, sin embargo, ya empiezan la obra, cómo van a empezar una obra si no tienen solucionado la manera en que van a continuar más adelante”, alegó.

Agregó que a diferencia del proyecto original, el actual sí toca el Botánico y que el mismo consistía en un túnel que distribuía la carga vehicular a través de una rotonda que abarcaría varias manzanas.

“Este proyecto no solucionará el problema de la salida de la ciudad, el congestionamiento va a ser el mismo. Y no soluciona tres de los cinco cruces, además cuesta USD 40 millones más caro, aunque todavía no sabemos, porque como no tiene cálculo de presupuesto y como sabemos que acá los proyectos empiezan con un monto y después terminan con otro...”, refirió.

Generar espacios verdes

Los ciudadanos autoconvocados sugieren como alternativa al viaducto Botánico, el túnel aprobado por Focem, como otros 100 proyectos sustentables que protegen el pulmón de la ciudad. También argumentan que un transporte público eficiente y seguro contribuiría a paliar la congestión vehicular.

Jardin B1.jpg Se estima que más de 200 árboles estarían en riesgo con las obras del megaviaducto. Archivo ÚH

“Hoy en día los ciudadanos ya no precisan de estos viaductos, en otras partes se están eliminando y generando espacios verdes. No se puede explicar construir viaductos tan kilométricos como el que están haciendo acá, matando todos los recursos naturales”, precisó.

Schaerer comentó que esto recién es el inicio y que preparan nuevas actividades.

Corredor Vial Botánico

De acuerdo con proyectistas, el Corredor Vial Botánico optimizará el tránsito de unas 100 mil personas (40.000 vehículos). La obra en sí consistirá en un viaducto de 1.340 metros que atravesará Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig, un paso a desnivel de 460 metros sobre Primer Presidente y la ampliación a cuatro carriles de la interconexión de la Autopista Ñu Guasu y la Transchaco.

Según el MOPC, el Corredor Vial Botánico es un proyecto más amplio del inicial, que en principio contemplaba la construcción de un túnel de 300 metros de longitud. Fue descartado porque solo daba una solución parcial al problema del tráfico, además representaba un problema debido a la existencia de varios servicios públicos de gran magnitud en la zona, lo cual iba a afectar a 1.700.000 usuarios.

Con respecto al Jardín Botánico y el área que será afectada, en compensación ambiental por la utilización de una hectárea y media de terreno, el Jardín Botánico recibirá a cambio 32 hectáreas colindantes. Este terreno pertenece actualmente al RC4 pero será cedido gracias a un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Defensa.

Además del trasplante de especies nativas se desarrollará un nuevo vivero escuela en el predio del parque Ñu Guasu que tiene por objeto ampliar su capacidad de producción anual de árboles.

La conclusión de la Costanera de Asunción con los tramos I, II y III, representa una inversión de USD 356 millones. De los cuales, USD 21 millones se invirtieron en la primera Costanera mientras que la Norte, totalizará USD 116,5 millones.