Varias lanchas del Comando de Ingeniería se trasladaron hasta esta zona del país para llevar a cabo un operativo anticontrabando.

El ex fiscal y actual jefe anticontrabando Emilio Fuster confirmó anoche que está a cargo de los procedimientos, los cuales consisten en la destrucción de puertos clandestinos que se encontrarían en la ribera del río Paraná. No obstante, no quiso ahondar en detalles sobre el operativo.

Por un lado, a las 7.30 la Junta Municipal de Salto del Guairá llamó a una sesión extraordinaria para tratar el caso, mientras que, por el otro, los manifestantes se mantienen en su postura de seguir cerrando la ruta si no se retiran los intervinientes con sus maquinarias.

Maquinarias antincontrabando.jpeg Varias maquinarias fueron trasladadas por agentes de la Policía Nacional a Salto del Guairá. Foto: Gentileza

Los ciudadanos se autoconvocaron este martes a través de las redes sociales. Se congregaron primero en la Plaza de la Amistad de la ciudad, y luego se trasladaron hasta el puente Piratiy, donde bloquearon el camino.

Héctor Morán, presidente de la Junta Municipal de Salto del Guairá, se presentó en el lugar en la tarde de este martes para escuchar a los manifestantes, quienes se quejaron del Gobierno porque los operativos dejan a miles de familias "sin trabajo", según dijeron.

En diciembre del año pasado, varios vehículos, embarcaciones y cajas de cigarrillos fueron incautados en un operativo de desbaratamiento de al menos siete puertos clandestinos, realizado en Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú.

