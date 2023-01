Ciudad del Este y el gran desafío de mejorar el transporte público

Uno de los grandes desafíos que tiene Ciudad del Este es resolver el drama que representa el pésimo e irregular servicio de transporte público. Al analizar el problema, el intendente municipal Miguel Prieto dijo que están estudiando las posibilidades para lograr un mejor servicio que con toda razón reclaman los usuarios hace décadas.

Hoy todas las quejas que se escuchan de la ciudadanía son ciertas , refirió el intendente. “No hay buena cobertura, no se cumplen con los itinerarios, ni la frecuencia. Tenía que ser cada 20 minutos, pero no viene. No cumplen con la inspección técnica. Son un peligro. Te dicen que trabajan a pérdida y claro si ya nadie quiere usar el servicio. Si querés que la clase media deje su auto, su moto, tenés que darle un servicio bueno y es ese círculo lo que no se puede romper”.