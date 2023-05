Ciudad del Este arrastra un pésimo e irregular servicio del transporte

El propio intendente municipal esteño, Miguel Prieto Vallejos, reconoce el problema y habla de un plan de mejoramiento, que hasta ahora no está muy claro hacía donde apunta.

Dijo que este mes estarían ya operando los 20 buses eléctricos que adquirió con recursos municipales, para el servicio urbano.

Entre otras cosas, adelantó que el precio del servicio se mantendrá en G. 3.500 y que las unidades solo circularán por rutas asfaltadas. No es ningún secreto que gran parte de los itinerarios de los buses se encuentran en mal estado de conservación.

El irregular servicio hace que muchos jóvenes lleguen tarde a sus trabajos, generando problemas permanentes con sus patrones.

“Yo tenía una moto, pero me robaron de mi trabajo y tengo todavía cuotas a pagar, por lo que no puede comprar otra y dependo ahora del transporte público para movilizarme, y sinceramente, da pena. Yo entro a las 07:00 y hay días que viene a las 06:30, otros días viene a las 06:00 y otros en que simplemente no aparecen y nadie te da una explicación”, lamentó Gervacio Aquino, vecino del barrio San Juan de Ciudad del Este.

UNIVERSITARIOS. “Yo perdí mi examen porque no había un colectivo que me lleve por lo menos cerca de la facultad, donde estoy cursando la carrera de Derecho. No podemos tener un servicio de transporte público tan irregular como el que tenemos. Por eso la calle está repleta de vehículos y motocicletas. El caos en nuestras calles tiene que ver directamente porque no tenemos un servicio regular de transporte urbano”, lamenta Laura Folle, estudiante universitaria.

Para Laura, son los estudiantes universitarios los que más sufren la falta de transporte público urbano, especialmente en horas de la noche.

“Acá la gente trabaja de día y estudia de noche. No muchos tienen el privilegio de estudiar de día. Yo para movilizarme dependo de mi hermano, de mis compañeros y cuando ellos no pueden por algún motivo trato de usar el transporte público, y a veces tenemos y a veces no tenemos, y nadie controla nada. Tipo tierra de nadie, parece que vivimos en un municipio que no tiene autoridades en esta materia”, agrega.

CONSECUENCIA. La falta de un buen servicio de transporte público hace que la gente recurra a medios particulares para movilizarse en la ciudad, lo cual genera otro problema como es la creciente cantidad de vehículos particulares, ya sean automóviles y motocicletas.

En los años 2008 y 2014 el parque automotor en la ciudad se duplicó, con esa tendencia, entre los años 2014 al 2028 se estima desde la Comuna esteña que se volverá a duplicar. Datos que maneja la Comuna señalan que hoy en día los habitantes de Ciudad del Este queman entre 70 a 80 millones de litros de combustibles al mes.

La Dirección del Registro de Automotores tiene datos que hablan de que Alto Paraná tiene matriculados un total de 444.928 vehículos. Es decir casi la mitad de la población, que mayormente se concentra en Ciudad del Este y municipios vecinos, se moviliza por medios propios.