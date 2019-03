El doctor Osvaldo Aquino fue consultado sobre el uso de la vitamina C como una herramienta de belleza y su reciente aplicación en una joven de Pedro Juan Caballero , que perdió la vida luego de que se haya inyectado dicha sustancia en los glúteos, para aumentar la masa muscular.

“La vitamina C se aplica de forma superficial, por debajo de la dermis, para promover la formación de colágeno y mejorar la calidad de la piel, pero no para el aumento de los glúteos. Eso es totalmente falso y una estafa”, señaló en contacto con Monumental 1080 AM.

El aumento de los glúteos solo se puede lograr con la aplicación de siliconas o con la grasa corporal del paciente, después de haberse realizado una liposucción. “Si te hablan de colágeno u otras cosas, es una estafa”, insistió.

Más detalles: Fallece una mujer presumiblemente tras inyectarse anabolizantes

La vitamina C es un cicatrizante, antioxidante y se utiliza en la estética como un antienvejecimiento, ya que mejora el tono y la textura de la piel.

Las aclaraciones médicas surgen luego de que Gloria Angélica Calonga, una estudiante de Veterinaria, falleciera en la mañana de este jueves en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en el Departamento de Amambay. Le habrían aplicado dos inyectables con vitamina C en los glúteos, lo que le provocó la muerte, de acuerdo a los datos preliminares.

“Estamos en problemas muy graves, ya que personas que no están capacitadas realizan procedimientos estéticos”, reflexionó al respecto el médico.

Seguidamente, agregó que todos los procedimientos estéticos deben ser realizados por profesionales capacitados y en lugares habilitados, medidas que se deben tener en cuenta para no poner en riesgo la vida.

Más sobre el caso en Pedro Juan

El local, situado en el barrio San José, donde Calonga habría recibido los anabolizantes y que funcionaría de forma clandestina, fue allanado por la Policía y el Ministerio Público, en busca de las sustancias.

A raíz del suceso, quedó detenida una fisicoculturista identificada como Rosiane Daniela Ruiz Díaz, kinesióloga de profesión y propietaria del local adonde acudió la víctima.