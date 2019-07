Cirujano imputado cuestiona falta de peritaje médico en investigación

Luego de que se conociera la denuncia de Celia Samudio, este jueves, por supuesta mala praxis en su cirugía, el cirujano dio su versión y cuestionó que no se haya realizado un peritaje médico en la investigación.

Según Gallagher, la cirugía que se realizó en junio del año pasado fue un éxito. Agregó que, al otro día, la paciente presentó algunas complicaciones para respirar y ordenó que fuese ingresada a terapia.

El profesional médico aseguró que el procedimiento realizado a la mujer consistió en una lipoadominoplastia y no una lipoescultura. Explicó que esta operación indefectiblemente deja una cicatriz.

Recordó que, tras su alta, Samudio volvió a Ciudad del Este, donde se realizó una curación con otro médico, en contra de su consentimiento.

“Yo pedí, por favor, muchas veces el peritaje médico y no se hizo. Porque con el peritaje todo quedaba resuelto”, reclamó.

Además, manifestó que nunca hubo un diagnóstico confirmatorio de tromboembolia pulmonar y negó que su vida haya estado en peligro, informó NoticiasPy.

“Después de eso, ella (Samudio) sale con la herida perfecta y hay pruebas de eso. Sin mi consentimiento ella se hace tratar por profesionales en Ciudad del Este. De ahí en más cómo yo voy a hacerme responsable”, confesó.

El cirujano indicó que la paciente firmó un contrato que establecía que no podía tratarse con otro profesional sin el consentimiento del médico tratante y que la mujer incumplió el acuerdo.

Narró que la mujer volvió a su consultorio luego de las curaciones. “Cuando viene a Asunción le saco una tela con, quién sabe, qué productos”, señaló.

Gallagher denunció ser víctima de un "terrorismo judicial" y cuestionó el actuar de la fiscala Stella Mary Cano, a quien recusó por supuestamente existir varias irregularidades en la investigación.

“La ficha técnica del consentimiento de la operación y los resultados del posoperatorio no se encuentran en el expediente judicial. No están los documentos que me eximían”, afirmó.

Sobre su imputación mencionó que “su vida (de Samudio) nunca estuvo en riesgo y yo hoy estoy soportando una imputación por una tipificación dolosa”.

“¿Sabes por qué ella está llamando ahora y no antes? Porque se le abrió una investigación de oficio a la fiscala Stella Mary Cano, porque la carpeta está llena de irregularidades y ahora yo le denuncié ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) con todas las pruebas y desde ese día ella comenzó a llamar a los medios de comunicación”, acusó.

La denuncia

De acuerdo con la denuncia, Celia Samudio ingresó a cirugía el 24 de junio del año 2018, en un sanatorio privado. La intervención estética duró unas ocho horas y, poco después, presentó complicaciones respiratorias y fue derivada a cuidados intensivos.

En el sanatorio privado estuvo tres días más y luego fue derivada a terapia intensiva del Instituto de Previsión Social (IPS), donde permaneció varias semanas hasta obtener su alta médica, que fue dada por el propio cirujano.

Samudio comentó que fue sometida a un implante de mamas, una lipoescultura HD y una abdominoplastia y que el doctor no tomó los cuidados que tenía que tomar con su herida.

Posteriormente, la víctima fue hasta el Centro Nacional del Quemado y Cirugías Reconstructivas, donde fue inmediatamente intervenida nuevamente. La mujer denunció que tuvo una tromboembolia pulmonar y otras complicaciones.