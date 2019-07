Celia relató que ingresó a cirugía el 24 de junio del año 2018, en un sanatorio privado. La intervención estética duró unas ocho horas y, poco después, presentó complicaciones respiratorias y fue derivada a cuidados intensivos.

“Las heridas están, mi cuerpo habla, y hasta ahora no puedo mirarme al espejo porque tengo secuelas”, dijo sin poder contener las lágrimas, durante una entrevista concedida a radio Monumental 1080 AM.

En el sanatorio privado estuvo tres días más y luego fue derivada a terapia intensiva del Instituto de Previsión Social (IPS), donde permaneció varias semanas hasta obtener su alta médica, que fue dada por el propio cirujano.

Luego de eso viajó Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, donde reside con sus hijos, pero tuvo que volver a Asunción porque su estado de salud seguía empeorando, según explicó la mujer.

Gallagher fue imputado el pasado mes de marzo, tras haber sido denunciado por su paciente, y desde la Fiscalía sostienen que existen pruebas suficientes contra él.

“Este doctor no tomó los cuidados que tenía que tomar con mi herida”, acusó Celia Samudio. Ella fue sometida a un implante de mamas, una lipoescultura HD y una abdominoplastia.

La víctima fue hasta el Centro Nacional del Quemado y Cirugías Reconstructivas, donde fue inmediatamente intervenida nuevamente.

"Tuve muchas cirugías ahí y me salvaron la vida. Después de todo ese calvario el doctor me dijo que no le denuncie porque él tiene poder e influencias”, expresó.

Pidió que se haga justicia para que otras mujeres no pasen por la situación que le tocó vivir. “Yo no puedo callarme todo esto y ser cómplice de una persona así”, aseveró.

El informe del Hospital del Quemado detalla que la paciente fue intervenida con varias cirugías por necrosis de piel y TCSC en la región infraumbilical, además de una lesión necrótica de herida operatoria y vaginitis micótica en tratamiento, entre otros.

Médico da su versión

En contrapartida, Alexis Gallagher, se defendió y dio su versión en contacto con NoticiasPy. Aseguró que todo esto es una acusación falsa llevada a cabo por el abogado de la paciente.

Aseguró que la carpeta fiscal tiene documentos falsos y análisis que no pertenecen a la mujer. "Yo soy víctima de un terrorismo judicial, del cual es víctima toda la comunidad médica", aseguró.

"La cirugía fue un éxito. Al otro día ella presentó algunas complicaciones para respirar y ordené que sea ingresada a terapia", indicó. Además, manifestó que nunca hubo un diagnóstico confirmatorio de tromboembolia pulmonar y negó que su vida haya estado en peligro.

La fiscala que lleva el caso es Daniela Benítez, ya que Stella Mary Cano fue recusada por Gallagher.