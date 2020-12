Círculo de médicos pide la interpelación de Mazzoleni ante crisis sanitaria

"Nosotros lo que queremos es una explicación de por qué estamos en esta situación. Desde el inicio de la pandemia del Covid-19 hubo un préstamo que se había hecho para cubrir los costos. Ese rubro no se ha utilizado y nosotros estamos en déficit", señaló Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos.

La doctora mencionó que trabajan con donaciones o son los familiares de los pacientes que están internados quienes tienen que comprar sus medicamentos. "Hay veces que falta lo indispensable, lo mínimo, lo básico y nos llama la atención de por qué es que estamos en esta situación", relató.

Urgió la provisión de medicamentos en tiempo y forma para salvar vidas. "Es muy difícil manejarnos cuando un paciente se descompensa o necesita un medicamento, no se puede esperar que se compre o que salga una licitación", acotó.

Aseguró que existe además cansancio en los trabajadores de blanco. "Antes se podía trabajar en cuadrillas, pero ahora con el aumento de casos no, estamos todos saturados. Estamos preocupados. Nosotros queremos satisfacer porque tenemos conocimiento y preparación, tenemos todo para dar una buena atención, pero lamentablemente se inmiscuyen situaciones económicas e ideas políticas en el manejo de la salud", afirmó.

Recordó que la salud es un derecho humano y no se puede hablar de factores económicos o políticos en el manejo de la asistencia. Asimismo, dijo que "parece que el rubro del Covid se está usando para otras situaciones y queremos cierta explicación al respecto".

Sobre la situación con las autoridades sanitarias con el personal de blanco, Meza sostuvo que desde el principio se negó el faltante de los insumos.

"Nosotros desde un inicio estuvimos denunciando ciertas carencias y ellos me decían que no, que había, que estaba todo en la pagina web, pero no es así, la realidad es totalmente distinta", lamentó.

Indicó que a pesar de la falta de insumos médicos se trabajó con lo que había y se podía, pero que en estos momentos la situación se agravó. "Nosotros al comienzo ya lo hemos denunciado, e igual nos pusimos a trabajar, pero ahora los familiares ya nos interpelan a nosotros de por qué estamos en esta situación", cuestionó.

Los médicos exigen soluciones inmediatas a las carencias que ya no solo se tienen en las áreas respiratorias, sino en todos los servicios de atención a la salud.

"Tenemos que salir de esto cueste lo que cueste. La vida de un ser humano no tiene costo y necesitamos que las autoridades obren como tienen que obrar y tengan credibilidad. Vemos que ya no hay un respeto a las medidas sanitarias y esto empeora la situación", advirtió.

De acuerdo con el doctor Hernán Martínez, responsable de Servicios Sanitarios y Redes del Ministerio de Salud Pública, en el Departamento Central el 100% de las camas destinadas a la terapia intensiva están constantemente ocupadas.

Este miércoles el número de muertes llegó a 1.901, desde el inicio de la pandemia, según el reporte difundido por el Ministerio de Salud. En cuanto a los contagios, luego de procesarse 3.920 muestras, fueron confirmados 725 nuevos casos. Todos ellos corresponden al ámbito comunitario. La totalidad de casos desde el 7 de marzo y hasta la fecha se elevó a 90.146, rumbo a los 100.000.