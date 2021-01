Cinematografía francesa y francófona, en su cita anual

La selección del 2021 se organiza en torno a una serie de temas que representan la diversidad y vitalidad del cine francófono. Entre las propuestas están: Forever Young, distintos recorridos iniciáticos de la juventud y el paso de la adolescencia a la madurez; Crazy Loving Families, notas de humor y ternura y situaciones de familia complicadas. A través de una serie de retratos conmovedores, fuertes y originales; True Heroines rinde homenaje a mujeres y chicas jóvenes que luchan solas por su destino.

También incluye French Ghost Stories, que propone una ronda de varias historias de fantasmas a la francesa. On the road evoca para el cine historias de migraciones de mujeres y hombres que huyen de los conflictos internacionales.En Love is Love podrán descubrir un documental y tres cortometrajes que tratan del amor bajo todos sus prismas. En Kids Corner, podrán compartir su pasión por el cine francés con los pequeñines, gracias a este programa de cortometrajes de animación para niños y sin diálogos. New Horizons les invita a descubrir las nuevas formas en imagen, escritura y experimentación del cine francés.

OBJETIVO. El festival de cine online fue ideado para dar visibilidad a la joven generación de cineastas francófonos y para permitir que los internautas del mundo entero puedan compartir el amor que sienten por el cine francés.

Entre el jurado internacional se encuentran: Monia Chokri, Franco Lolli, Mounia Meddour, Gianfranco Rosi y Rosalie Varda. También contará con jurados de prensa.