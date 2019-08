Cierre del Parlamento sumerge al Reino Unido en una grave crisis

El primer ministro Boris Johnson pidió a la reina Isabel II que finalice la actual sesión parlamentaria “en la segunda semana hábil de setiembre” y pronuncie su tradicional discurso inaugurando la nueva sesión el 14 de octubre, informó Downing Street.

La reina Isabel II aprobó formalmente la petición del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el periodo de sesiones del Parlamento a partir de la segunda semana de setiembre.

“Es un ultraje constitucional”, lanzó el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que en el pasado mostró su poder bloqueando algunas de las decisiones de la primera ministra Theresa May. “Es obvio que el propósito de esta suspensión ahora sería impedir que el Parlamento debata sobre el brexit”, denunció. Esta medida dejará muy poco tiempo a los diputados, que regresan de vacaciones el 3 de setiembre, para intentar evitar un brexit sin acuerdo en la fecha límite del 31 de octubre.

“Aún tienen tiempo entre el 14 de octubre y finales de mes y entre principios de setiembre y el día 9”, dice Robert Craig, experto constitucionalista de la Durham University.

“Si el Parlamento realmente quiere hacerlo, puede hacerlo, pero el tiempo es muy justo”, agrega. Dada la complejidad del trámite y los desacuerdos entre partidos opositores, esto dificulta mucho un bloqueo.

La libra esterlina cayó por encima del 0,6% frente al euro después de que el primer ministro británico haya solicitado a la reina Isabel II la suspensión del Parlamento.

Las principales bolsas europeas cerraron con altibajos ante temores de recesión, mientras que Londres reaccionó favorablemente al anuncio del Gobierno británico de que el Parlamento quedaba suspendido hasta dos semanas antes del brexit.

CONTRA LA SUSPENSIÓN. Una petición popular en contra de la suspensión del Parlamento británico reunió más de medio millón de firmas ayer, por lo que superó el umbral de 100.000 necesarias para ser debatida en la Cámara de los Comunes. Creada por un ciudadano que se identifica como Mark Johnston en la web del Parlamento, la demanda insta a que las cámaras no sean paralizadas si no hay un acuerdo, una extensión de la fecha de salida de la Unión Europea (UE) o si la salida se descarta totalmente. “El Parlamento no debe ser disuelto, a no ser que haya una extensión del artículo 50 o si la intención del Reino Unido de abandonar la UE se cancela”, señala la solicitud.

Si el primer ministro no alcanza un acuerdo con Bruselas, se ha mostrado partidario de que el Reino Unido abandone la UE sin un pacto el 31 de octubre.

Trump elogia la decisión del primer ministro inglésEl presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que el primer ministro británico, Boris Johnson, “es genial para el Reino Unido”, después de que el nuevo mandatario solicitara a la reina Isabel II la suspensión temporal del Parlamento. “Sería muy difícil para Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, buscar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Boris Johnson, especialmente porque Boris es exactamente lo que el Reino Unido estaba buscando y demostrará ser genial”, dijo Trump en su cuenta de Twitter. En la cumbre del G7, Trump prometió un acuerdo bilateral de comercio bastante rápido a Johnson, una vez que el Reino Unido abandone la UE.