Científica paraguaya revela los alcances de la edición genética y advierte riesgos

Alejandra Recalde, apasionada por la ciencia desde su infancia, se encuentra desarrollando herramientas de edición genética como Crispr, en el laboratorio de Biología Molecular de Arqueas, en la Universidad de Friburgo, Alemania.

En palabras más sencillas, la prodigiosa científica paraguaya, que con solo 31 años trabaja desde hace seis años en el extranjero, explicó que la herramienta consiste en unas "tijeras moleculares" capaces de cortar cualquier molécula de ADN.

Si bien señala que el método se practica en líneas celulares (fuera de un organismo vivo) de forma experimental en laboratorios, la principal intención de intervenir el genoma de un ser vivo es curar una enfermedad. El reto de la ciencia es introducir el método en la medicina.

Crispr en español significa Secuencias Palindrómicas Cortas Repetidas Agrupadas y Regularmente Espaciadas. Se trata de una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula.

“Lo que se hace para editar el genoma es que, como los humanos cambiamos, nosotros le damos como una foto a la herramienta y le decimos acá tenés que cortar. Por otro lado, lo que hacemos para cambiar el genoma, por ejemplo: busco cambiar un gen por algo que yo quiero como un encima más eficiente y después le doy la foto del gen viejo y lo que va a hacer es eliminar todo gen viejo que no es eficiente”, detalló.

Aseguró que uno de los beneficios del método es la manera precisa y totalmente controlada en que realiza los cortes moleculares, siendo esta "la mayor gracia" en Crispr.

“La idea es que un día se puede implementar en humanos y se puedan prevenir enfermedades que son hereditarias (causadas de la mutación de células), pero ahora mismo todavía no se usa porque se quiere poner a punto la técnica primero, y después recién pasar a humanos”, comentó Alejandra.

La científica precisó que, una vez aprobada, la innovación se practicará en células embrionarias, que reproducen las otras células durante la gestación de un feto, con lo que se reproducirían células eficientes.

Actualmente, la modificación genética de hijos está prohibida en el mundo, mientras que Crispr aún debe demostrar su seguridad y eficacia.

“Es como jugar a ser Dios”

Alejandra, oriunda de San Lorenzo, comprende claramente que uno de los obstáculos para introducir un método con estas características a la medicina es si esto es éticamente correcto.

“Porque al final, si todas las células del cuerpo cambian, tus óvulos o tus espermatozoides van a tener ese nuevo material genético y eso es lo que aún se está tratando de regular. Al final es como jugar a ser Dios y en el fondo es saber qué es lo que se puede evitar y qué no”, reflexionó.

Afirma que la técnica resulta excepcional para prevenir enfermedades como el cáncer, deformaciones en el corazón u otras enfermedades hereditarias, pero también podría ser utilizada para editar características físicas con el riesgo de que se pierdan rasgos étnicos. “Si abrimos un poquito esa puerta, se puede desbordar”, advirtió.

Para ella, el mal uso del método podría ser evitado con niveles de regulación genética que no alteren el genoma y por ende no alteren la herencia genética de una persona.

“Quizás técnicas que no alteran el genoma, pero sí el epigenoma, sería otra forma de regulación, para que no afecte a la células reproductivas y la herencia genética no se vea afectada. También la parte de bioética que siempre tiene que tratar de salvaguardar la comunidad”, explicó.

Al respecto, señaló que los países deben trabajar en proteger desde la ética este tipo de métodos con reglamentaciones de su uso para que pueda ser implementado, atendiendo los beneficios que podrá traer. “Es una lástima que una herramienta tan valiosa no se pueda utilizar por temor”, mencionó.

Miedo a modificación genética también afecta a vacuna de Covid-19

Más allá de la aceptación de los comités de bioética, la modificación genética tampoco es aceptada por las personas, ya sea por su credo o por temor a malos efectos que podría tener.

La biotecnóloga comentó que existe miedo de cualquier tipo de herramientas genéticas, así como con las vacunas, sobre todo a las recientemente aplicadas contra el Covid-19.

Esto se debería a que algunas vacunas contra el Covid-19 utilizan ARN (ácido ribonucleico) mensajero para introducir en las células una secuencia genética que codifica a una proteína del virus SARS-CoV-2, la proteína S. Lo que hace es que nuestras células fabriquen copias de esta proteína para que nuestro sistema inmunitario reconozca la proteína S como extraña y responda generando anticuerpos específicos.

“Lo mismo pasa con la vacuna nueva que usa ARN, la gente piensa que se va a editar su genoma y eso no es así. Esa secuencia de ADN que entra, ARN en este caso, no puede modificar el genoma porque antes debe volver a ser ADN, y nosotros no tenemos la encima que convierte el ARN. Se hicieron estudios, pero no se demostró todavía que el ARN del virus pueda introducirse en el genoma, y si fuese así, cualquier virus que te infecta las células debería poder introducirse en tu genoma”, explicó.

Dijo que no hay por qué temer y aunque las divulgaciones no sean tan accesibles pidió no creer en los muchos “científicos conspiranoicos” que se encuentran en internet y lamentó que los videos de YouTube de personas sin conocimiento del caso tengan más peso para algunos que trabajos científicos publicados.

Admitió que esta situación también se debe a la poca divulgación científica. “Entonces, al final, nosotros (científicos) sabemos y decimos: No, no va a pasar. Pero la gente normal no tiene acceso a los ensayos y nosotros como científicos tenemos la responsabilidad de educar, en un lenguaje sencillo a fin de conseguir la confianza en la ciencia”, sostuvo.

Alejandra cree que tanto la posibilidad de una reingeniería genética como tratamiento, la aceptación de vacunas o la aplicación de las medidas preventivas como el lavado de manos, distanciamiento y el uso de tapabocas dependen de cuánto las personas se respalden en las demostraciones científicas. Muy necesarias para los tiempos en los que vivimos.

Esta situación es uno de los motores para que ella, desde Alemania, se encuentre colaborando con columnas sobre ensayos científicos. Su anhelo es que nuestra sociedad esté informada y tome decisiones basadas en las evidencias halladas.