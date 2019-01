CIDH negó en cuatro ocasiones al Estado paraguayo el rechazo de la demanda

En 2004, 2006 y 2010, todos los pedidos del Estado paraguayo no fueron considerados por falta de pruebas. La CIDH considera este caso como un “terrorismo de Estado” y en sus informes incluso cita testimonios del ex ministro de Justicia y Trabajo Diego Abente Brun y del ex titular de la Corte Suprema de Justicia Raúl Sapena Brugada, quienes con sus declaraciones a días de conocerse la liberación de los denunciantes deslizan que algunos funcionarios del gobierno de entonces habrían participado del secuestro y tortura de los líderes de izquierda. En ese momento el Poder Ejecutivo estaba a cargo de Luis Ángel González Macchi y el fiscal general del Estado era Raúl Latorre. Las acusaciones concretas de tortura apuntaban hacia el ex comisario Antonio Gamarra y otros. Hay unos 3.000 tomos en el expediente, pero ni una sola vez se menciona el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi, quien acusó de su secuestro a los hoy refugiados en el Brasil.