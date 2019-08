CIDH: El rechazo a recomendaciones llevará a controversia

El director de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional, Marcelo Scappini, explicó que si Paraguay rechaza las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de reponer en el cargo o pagarle una indemnización al ex ministro de la Corte, Bonifacio Ríos Ávalos, el camino siguiente es la controversia.

Explicó que jurídicamente no es lo mismo decir que no cumplirá, puesto que el cumplimiento está supeditado a la condición previa de haber aceptado las recomendaciones, que no parece ser la decisión que comunicará el Gobierno a la CIDH el próximo 6 de setiembre, plazo límite para contestar.

Bonifacio Ríos Ávalos fue destituido del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia por juicio político en el 2003, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. El ex magistrado y su colega Carlos Fernández Gadea habían radicado la demanda en abril del 2004 ante la CIDH alegando supuesto atentado contra la independencia del Poder Judicial.

La denuncia fue admitida en marzo del 2009, y la Comisión Interamericana había recomendado una solución amistosa, con la reposición en el cargo, a más del pago de los salarios caídos, más los costos y costas del litigio.

El tema fue evaluado el lunes en la sede de la Cancillería.