Choferes cobran de más el pasaje y alegan que es por falta de monedas

La queja principal en el primer día de la suba fue que los conductores se excusan de que no cuentan con monedas para dar vueltos y terminan cobrando hasta 4.000 guaraníes en los buses diferenciados y 2.500 en los buses convencionales.

“A parte de la suba (del pasaje), ya redondean a su antojo el cobro, nadie les controla. Es muy injusto, yo gano poco y con esto obviamente tiene que venir un aumento del salario”, expresó Mario Godoy, uno de los ciudadanos que estaba esperando un colectivo para trasladarse.

Contó que se moviliza todos los días desde J. Augusto Saldívar y que trabaja como gestor, por lo que diariamente paga varios pasajes. “Ahora (ayer en horas de la mañana), por ejemplo, este es el sexto bus que debo tomar y me toca bastante el bolsillo”, señaló.

“La suba (del pasaje) es injusta, al menos debían mejorar más el servicio del transporte público, porque siguen transitando por acá los buses chatarras. Del servicio diferencial no me quejo, excepto que te cobran de más, supuestamente no tienen monedas. El salario debe subir con esto”, agregó la usuaria Liz Jara.

Resaltó además que todos los días viene al centro de Asunción para trabajar desde Capiatá, y que en la mayoría de los casos los buses vienen sobrecargados y ya no la alzan. “Vienen muy llenos y ya no me alzan y debo tomar dos buses si me pasa eso. El servicio debe mejorar más que nada, viajamos como sardinas todos los días y es lamentable, somos seres humanos”, dijo.

“El incremento nos afecta, mucho más para los que usamos los buses convencionales porque son G. 200 más. Lo justo sería que el salario también aumente. En el diferencial les das G. 4.000 y ya no te dan el vuelto”, dijo a su turno Celso Ledezma, quien a su vez resaltó que todos los días se traslada desde Mariano Roque Alonso para trabajar en el microcentro.

Otros usuarios que conversaron con este diario señalaron que la única alternativa para que “no te jodan” con el pasaje es preparar el monto justo.