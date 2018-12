El conductor de MUV , cuya identidad se mantuvo anónima, contó en entrevista con radio Monumental 1080 AM que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción le retuvo su vehículo durante cuatro días y mencionó que tuvo que abonar una multa por una infracción para recuperar su elemento de trabajo.

De acuerdo al relato del hombre, el pasado martes estaba trabajando cuando recibió el pedido de traslado de urgencia de un pasajero que quería llegar al Ministerio del Ambiente (Mades).

Durante el trayecto, el chofer reconoció que cometió una infracción por girar en U y que, al finalizar el servicio, fue interceptado por dos agentes municipales de tránsito, quienes, aparentemente, ya lo estaban esperando. Le solicitaron sus documentos y lo llevaron hasta el corralón.

Según los detalles brindados por el afectado, una vez dentro del establecimiento municipal, los efectivos le dicen que el vehículo debía quedar retenido.

“Me dicen que mi registro, profesional B, no corresponde para que yo pueda transportar pasajeros y que por eso tenía que estar retenido. Yo les pregunté el porqué, ya que es un vehículo particular, y me dicen porque parecía un taxi mau”, manifestó.

Mencionó que, luego de un largo papeleo, los oficiales le entregaron una boleta de multa que contenía un argumento confuso y le indicaron que debía acercarse al Juzgado de Faltas de la Comuna.

Posterior a ello, el conductor de MUV comentó que subió a su vehículo para llegar a la Municipalidad, pero le pusieron cepo y le impidieron que retire el rodado.

“Me fui hasta la Municipalidad sin el vehículo y llegué hasta el Juzgado de Faltas; ahí me enviaron a la Dirección de Tránsito y me dijeron que me iban a atender enseguida. Ese día esperé, pero nunca llegó la persona que debía explicarme”, refirió.

El afectado manifestó que durante tres días lo tuvieron de un lugar a otro para resolver la situación, pero nadie le justificó por qué le retuvieron el rodado, además de la infracción que cometió.

“Ya el viernes, con un amigo abogado fuimos para retirar y me dicen que tengo que pagar una multa de G. 1.200.000 por la infracción en U. Después nos fuimos al corralón y nos dicen que una persona tenía que hacernos un papel para entregar la camioneta. Finalmente, ese día a las 15.00 me dieron mi vehículo”, dijo.

“Yo perdí días de trabajo y no sé por qué. Algo está detrás y no sabemos”, enfatizó.

Consultado sobre alguna habilitación para operar, el hombre aclaró que la plataforma MUV exige algunos requisitos y es la empresa la que habilita a los conductores a ofrecer el servicio legal. Ellos -por MUV- también pagan sus impuestos y la Municipalidad les habilitó”, señaló.

Además, destacó que la plataforma es un modo de trabajar legalmente y que quiere seguir prestando ese servicio, ya que depende económicamente de ello.

“Nosotros hablamos con la gente de MUV y ellos no dan la seguridad de que esto es legal. También van a conversar con la gente de la Municipalidad de Asunción”, concluyó.

Funcionamiento de MUV

Sergio Mura, creador de la plataforma MUV, explicó que el servicio se basa en la intermediación digital entre el conductor y el pasajero. Aclaró que exigen una serie de documentaciones a los interesados en prestar el servicio.

“Lo que siempre pedimos a los muver es un seguro obligatorio, tener RUC, antecedente policial limpio y verificación vehicular. También hacemos capacitaciones tributarias”, señaló.

Destacó que la firma está tomando todas las precauciones necesarias para realizar el servicio y están registrados con patente municipal y en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“El tema es que no hay exigencias legales para este tipo de rubros, no estamos regulados y nosotros tratamos de reunirnos con las autoridades para ver las medidas, pero ellos tratan de usar ordenanzas de otras leyes para aplicar en este rubro”, explicó.

Mencionó que el caso del muver retenido fue una gran confusión, porque en cada departamento de la Comuna local les decían que no podían liberar el vehículo por la naturaleza del proyecto, que no está regulado.

“Nos decían que no podían liberar por un error administrativo, por órdenes superiores e incluso por presiones gremiales, no era ni siquiera por la infracción”, expresó a radio Monumental 1080 AM.

Mura dijo que se encuentra a disposición para conversar con las autoridades municipales a fin de llegar a una regulación y destacó que la plataforma cuenta con 80.000 usuarios y 800 conductores formalizados.