De acuerdo a la denuncia, el hombre se encontraba llevando mercaderías para una fiesta de San Juan y, en el momento en que descendió del colectivo, empezó a bajar sus cosas. De repente, el chofer reanudó la marcha y se fue, llevándose dos de sus bolsas, llenas de productos que eran para la cantina.

"Le dije que pare, le grité y no detuvo la marcha. Luego le seguí al bus en una motocicleta, en compañía de un hombre que pasaba por el lugar. A tres cuadras el conductor se detuvo, allí le dije que se detenga, que mis cosas estaban dentro", contó a Última Hora.

Posteriormente, y tras el reclamo, el chofer identificado como Silvio Óscar Ferreira, descendió del transporte público y, supuestamente, con un hierro en mano, golpeó al hombre, ante la presencia de otros pasajeros.

"Se baja del colectivo con el hierro y me pega por la cintura, por la espalda, por el brazo, también me empujó. En ningún momento le toqué, solo le reclamé que se detenga. Luego una pasajera bajó mis mercaderías", manifestó.

El hombre añadió que el chofer en todo el trayecto circulaba a gran velocidad y realizaba adelantamientos indebidos.

Nuevamente agredido en la parada

Cáceres, posteriormente, fue hasta la parada de la empresa para dialogar con los representantes y comunicar el hecho. En ese momento, el conductor de la mencionada unidad de transporte llega al lugar y lo vuelve a agredir.

"Me fui a la parada para reclamar, ahí el chofer volvió a empujarme y a patearme, frente a sus compañeros de trabajo. Nadie se metió, nadie le atajó y el chofer me corrió de la empresa", lamentó.

Dijo que pidió al administrador la identidad del hombre y este no le quiso brindar dicha información.

"Le pedí la identidad y me negó, le pregunté a los choferes y también me negaron, le llamé al encargado de la empresa y me puso trabas", expresó.

El incidente se registró en la mañana de este sábado, alrededor de las 10.45, en la 9ª compañía de Luque.

La víctima fue hasta la Subcomisaría Itapuami para radicar su denuncia contra el supuesto agresor.