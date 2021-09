Choco Fernández, contento con el público en contra

El oriundo de Concepción reveló en charla con FALG (1080 AM) que no solo se siente bien en la posición, sino que además con el público en su contra se motiva de manera especial.

“Me motiva mucho jugar de visitante, que me grite la hinchada. Así mismo, me encanta luego (sobre recibir improperios). Cuando salí del campo me puteaban todo mal, me decían que me estaba haciendo”, comentó entre risas el Choco.

Sobre su posición en el campo y su altura, 1,88 metros, adoptó ser central desde la escuela de fútbol, aunque en el fútbol informal se desempeña de nueve de área.

“Jugué de 9 cuando era chico, así en los partidos so’o. Mi profesor de la escuela de fútbol me puso de central. No le pregunté por qué, acepté nomás”, apuntó Fernández.

De su vida, llegó a los 13 años al club, en 2013, de ahí hizo formativas desde la Sub 14, vivió en la pensión del club por 5 años y actualmente con contrato profesional alquila una casa junto a su compañero Antonio Marín. Roberto es otra de las apuestas de la cantera aurinegra.



Apoyo a la cantera

Gustavo Vargas completó el partido ante Cerro; es otro central de la cantera aurinegra.

Su rendimiento fue del 90% en cuanto a la efectividad de los pases, 5 de 6 duelos ganados, 1 de 1 duelo aéreo ganado, 12 pelotas interceptadas, 5 despejes, 11 pelotas recuperadas y solo 2 pelotas perdidas. Todo esto sin faltas.



791

minutos totaliza Roberto Fernández en este torneo; es junto a Marcos Cáceres la dupla central titular.