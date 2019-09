Chocan los del fondo

Ambos llegan muy castigados a este duelo considerando como antecedente la fecha 8: El Auriazul cayó 5-1 ante Libertad y Las Águilas 5-0 vs. Guaraní. En el Kureluque tuvo su secuela ya que defenestraron al DT, Roberto Torres. El Chicha Centurión, su reemplazante, ya debutó victorioso en la Copa Paraguay.

MÁS ATRÁS. Deportivo Santaní visita a las 18.45 a River Plate. Ninguno está bien, en ninguna de las tablas, pero es Santaní el que no puede salir del fondo donde está directamente condenado al descenso. La buena noticia para el santo es que viene de ganar su primer partido en el Clausura (3-1 vs. Nacional). El Kelito ganó en la 1ª fecha (1-3 vs. Guaraní) y luego se tomó una peligrosa siesta.



0,932

es el promedio del Deportivo Santaní, en la 12ª y última posición. River Plate no está lejos, es 8º con 1,133.



1,118

es el promedio de General en la 10ª posición, por encima de Santaní y Capiatá. Luqueño, 9º con 1,127.