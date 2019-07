Chicos tienen una “estrella fugaz”

El técnico de Cerro Porteño, Miguel Ángel Russo, ayer en conferencia de prensa, dejó sus sensaciones de lo que será el debut en el Clausura, mañana, ante el Deportivo Santaní, a las 16.00, en Ciudad del Este. Pero lo más llamativo fue que el argentino, al ser consultado por Sergio Díaz y Josué Colmán, dos que retornan al club tras sus pasos por el exterior, aseguró que no espera nada especial y que simplemente puedan estar a la altura de las exigencias del cuerpo técnico.

“Son de esos chicos que de pronto les ocurre todo y después no les ocurre nada, como él (Díaz) y como Colmán. Están en un Sub 19 y les toca de una manera que no están preparados, tienen una estrella fugaz y después tienen que mantenerse en el tiempo”, mencionó. El DT prosiguió: “Están en la consideración, pero tampoco espero nada especial ni nada distinto, sino que cumplan con lo que queremos, pero sin apuro, con mucha calma”.

“Son de esos que le ocurre todo muy rápido, la vida le va dando golpes y eso le ayudará a crecer. De nada sirve aparecer y de pronto desaparecer por diversas circunstancias, la vida es así y hay que recuperarse”, reflexionó Russo.

BUENA BASE. El entrenador mencionó que “el plantel está bien, con buena base y no tenemos lesionados, que también es importante. Estamos ansiosos por el debut porque queremos hacer bien las cosas”, mencionó. Sin embargo, el Topo Cáceres sigue sin estar a disposición.