Charla para mujeres

Clientas y amigas de la marca Rapsodia pudieron apreciar la llegada de los nuevos must have de la colección Make your reality magical, inspirada en el chamanismo y la magia interna femenina, en la que la mujer moderna desarrolla y convive en diferentes roles. Nicole Huber compartió con las invitadas ideas sobre la aceptación de una misma como parte del empoderamiento femenino; algunas técnicas de relajación y consejos para aprovechar el potencial de cada una. Finalizada la charla, las invitadas compartieron postres saludables elaborados por Ivonne Huber.