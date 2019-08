Champions completa clasificados a los grupos

Todos los cruces son a partir de las 15.00, Estrella Roja de Serbia vs. Young Boys de Suiza (ida 2-2), Krasnodar de Rusia vs. Olympiacos de Grecia (ida 0-4, Olympiacos) y Rosenborg de Noruega vs. Dinamo de Zagreb de Croacia (ida 0-2, Dinamo de Zagreb).

En fase de grupos ya aguardan clubes de la talla de Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Atlético Madrid, Tottenham, Inter de Milan, Nápoli, Paris Saint Germain, Benfica y otros. En total son 26.