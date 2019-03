Chalecos amarillos siembran caos y lanzan advertencia

Después de semanas de declive, el movimiento de los chalecos amarillos trataba de cobrar un nuevo impulso este sábado con una gran manifestación en París, salpicada de enfrentamientos con la policía, saqueo de tiendas e incendio de barricadas en la famosa avenida de los Campos Elíseos, que se saldaron con 109 detenidos y 12 heridos leves.

Las protestas se produjeron mientras el presidente Emmanuel Macron pasaba el fin de semana esquiando en los Pirineos, en el suroeste francés, con su esposa Brigitte.

Los primeros brotes de violencia se registraron poco antes del mediodía en la famosa arteria parisina, donde se habían congregado unos 10.000 manifestantes.

Mientras algunos grupos coreaban lemas anticapitalistas o antipoliciales, otros erigieron barricadas y saquearon tiendas de grandes marcas, como Hugo Boss y Lacoste, al grito de “¡revolución!”.

“Después de esta jornada, al menos para mí, no habrá más manifestaciones. Habrá acciones de verdad, tendremos que proponer bloqueos. Hemos demostrado que sabemos manifestarnos, que no ha funcionado y que no hemos sido escuchados“, dijo uno de sus líderes radicales Éric Drouet.

Esta decimoctava manifestación está considerada crucial porque se cumplen cuatro meses de protestas y tiene lugar un día después del final del Gran Debate Nacional impulsado en enero por Macron para encontrar respuestas con las que atajar la crisis social y política desatada desde mediados de noviembre por los chalecos amarillos.

“El gran debate lo que ha sido es una gran broma“, denuncia Quentin, un participante en la manifestación parisina, de 30 años de edad y llegado expresamente de Nantes, en el oeste del país.

En este tiempo, agrega, no ha cambiado nada a nivel político, pero “gente de diferentes medios ha aprendido a conocerse en favor de una lucha común”.

El llamado RIC (Referéndum de Iniciativa Ciudadana) sigue siendo la principal reivindicación de los opositores, que también reclaman la disolución de la Asamblea Nacional y la constitución de una provisional “mientras se reorganiza el sistema”.

“No hay dudas: instan a la violencia y están ahí para sembrar el caos en París”, dijo en Twitter el ministro del Interior, Christophe Castaner, y agregó que “los profesionales del desorden equipados y con máscaras han infiltrado los cortejos. Mi consigna a la Prefectura de Policía: responder con la mayor firmeza a esos ataques inadmisibles“. EFE-AFP