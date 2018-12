CGR aún cruza datos sobre superposición en era Froilán

A tres años de la primavera estudiantil #UNAnotecalles, que acabó con la gestión de Froilán Peralta como rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la auditoría sobre las sendas irregularidades denunciadas todavía no conoce de un informe final en la Contraloría General de la República (CGR).

El Lic. Humberto Franco, director general de la Dirección de Control Gubernamental de la CGR, explicó que esta investigación sufrió un compás de espera debido al Plan General de Auditorías que culminó recién en agosto último. Ahora –dijo– están a la espera de respuestas de entidades tanto públicas como privadas y que hacen al cruzamiento de datos sobre las denuncias referidas a la superposición de carga horaria de unas 200 personas, en su mayoría docentes y funcionarios de la UNA.

“Algunos documentos que necesitamos están en la Fiscalía de Delitos Económicos, por una parte. Y por otro lado, tenemos respuestas que no son completas, que carecen de ciertos criterios para poder cerrar la observación”, explicó.

Y puso un ejemplo: “Hicimos unas circularizaciones a empresas de seguros, al IPS y a algunos consultorios”, refirió en virtud a que algunos médicos que tienen cátedras en el Hospital de Clínicas prestan servicios en el sector privado.

“Para poder cruzar esa información con la Facultad de Medicina hicimos ese requerimiento y la respuesta no fue de la manera en que esperábamos”, indicó al aclarar que para “no dejar cabos sueltos” realizaron nuevos pedidos para poder emitir la comunicación de observaciones a las doce unidades académicas de la UNA y al Rectorado.

Ocurre que, a su vez, hallaron que a veces no coincide lo que informa Recursos Humanos con lo que reporta la Dirección Académica de una facultad. “Esto arma otro dilema que de por sí ya es una observación: No es posible que te digan en Recursos Humanos que fulano de tal trabaja de lunes a viernes y en la parte académica te digan que no, que solo presta servicios de martes a jueves”, indicó.

Espera poder enviar las observaciones y tener los descargos de las facultades a mediados de marzo de 2019.

Sigue la trampita para jugosos sueldos

En las universidades públicas hay dos categorías docentes: el escalafonado y el especial: auxiliar de la enseñanza, encargado de cátedra, profesor asistente, etc. Estos últimos son contratados muchas veces para maquillar la superposición de carga horaria, según observó Emi Moriya, quien acompañó desde la Contraloría la auditoría en la UNA, en 2015, y que terminó con la imputación de 41 personas. Este esquema sigue vigente.