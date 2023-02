Fretes, quien no se presentó en la sesión, se jubilará como ministro en el cargo el próximo 10 de marzo y en su reemplazo asumirá uno de los 40 candidatos que postularon para ello y cuyo proceso de selección está a cargo del Consejo de la Magistratura.

En la ocasión, también fueron electos como nueva vicepresidente primero la cuestionada María Carolina Llanes Ocampos y como vicepresidente segundo Eugenio Giménez Rolón, quienes deberían asumir los cargos hasta febrero de 2024.

No obstante, Giménez Rolón recordó que previamente pidió a sus pares que no lo tengan en cuenta para el cargo y que no lo acepta, a lo que Ramírez Candia le manifestó que esto podría ser definido en una sesión posterior.

La sesión de la Corte arrancó cerca de las 10:00 de este viernes y, prosiguiendo con el orden del día, procedieron a realizar la ratificación de la integración de los miembros de todas las salas; tras lo cual ya se llevó a cabo la elección a presidente.

Los dos candidatos que se dieron a conocer desde un principio eran Diesel y Eugenio Jiménez, quienes tenían votos parejos. Sin embargo, se anunció que estaría presente Antonio Fretes, por lo que este finalmente definiría a cargo de quién quedaba la presidencia.

Los ministros Víctor Ríos y Ramírez Candia anunciaron que iban a dejar sin cuórum la sesión si Fretes se presentaba, por lo que extraoficialmente se anunciaba que la sesión plenaria no podría desarrollarse.

Esto, debido a que la intención de ubicar a Diesel aparentemente forma parte de una maniobra cartista que se había gestado en el seno de la máxima instancia judicial y que había denunciado ante el JEM el senador Pedro Santa Cruz.

Durante la sesión extraordinaria del pasado miércoles del JEM, Santa Cruz denunció que, con la elección de Diesel en la Corte y la reelección de Jorge Bogarín en el Jurado, el cartismo busca controlar ambas instituciones claves del Poder Judicial.

Antonio Fretes entró en el ojo de la tormenta en noviembre pasado después de que saltó a la luz que su hijo Amílcar Fretes, presuntamente, firmó un contrato con Mohamad Hijazi para trabar su extradición a Estados Unidos.

Tras esto, el ministro de la Corte próximo a jubilarse fue bastante cuestionado y varios legisladores señalaron que se trataba de un caso de presunto tráfico de influencias. Además, incluso se señaló que tuvo injerencia vinculada al clan González Daher y se lo relacionó con otros casos.

La ministra Llanes, quien ahora ocupa la vicepresidencia principal de la Corte, también fue criticada por parte de legisladores que aseguraron que dos de sus hijos ejercen como abogados litigantes en sonados procesos por corrupción y lavado de dinero.

Tras esto, la Cámara de Diputados incluso aprobó una declaración por la cual se les exhorta a Llanes y al ministro Fretes a renunciar.