Cerro y su semana de recuperación

Sin adelantos, el Ciclón descansa en la semana, luego de una seguidilla importante de juegos y la misma servirá para recuperar valores. Uno de los que están para volver es el lateral izquierdo Santiago Arzamendia, que ya trabajó desde la semana anterior, aunque no formó parte de la plantilla en el triunfo ante el itaugüeño. También se trabajará en el reacondicionamiento físico de Enzo Giménez, que no fue parte del once inicial en el último duelo.

El Azulgrana va recuperando piezas claves que estuvieron ausentes en los últimos juegos y apunta a recibir a Guaraní el domingo 21.