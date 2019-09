El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, días atrás, aseguró que este tipo de escenarios desaparecerán cuando dejen de recibir apoyo económico par parte de los mismos clubes. Como era de esperarse, los presidentes de ambas instituciones no quedaron callados.

Al respecto, el presidente del Club Olimpia, Marco Trovato, negó que las barras bravas reciban dinero por parte de la dirigencia y dio a entender que la Policía es la que encubre a los violentos del fútbol.

“Desde el Olimpia, financiamiento a esta gente no hay. Si con lo que pagamos en salarios, la inversión que hacemos en el club encima vamos a estar pagando a los hinchas para que vayan al partido me parece que no tiene ningún sentido”, sentenció en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.

Trovato sostuvo que la violencia en el fútbol es un tema que involucra a todos, por lo que debe plantearse debates serios y no emprender una lucha en descubrir quién tiene la razón.

Sin embargo, resaltó que los buses en el que se desplazan las barras bravas son custodiados por los mismos agentes de seguridad. Cuestionó el por qué los policías no realizan las revisiones a estos grupos antes de llegar a las cercanías de los estadios.

“Nosotros vemos varias veces que los buses van protegidos por la misma policía ¿Por qué no se revisa y no se les saca las armas? Deben preguntar al chofer quien fue el que le pagó, en vez de estar culpándonos entre todos”, recriminó.

Por su parte, Raúl Zapag, presidente de Cerro Porteño, siguió en la misma línea y también negó que su club facilite plata a estos grupos.

No obstante, este club cuenta con una comisión de hinchas organizados que tiene participación activa en algunas decisiones del institución deportiva.

Al respecto, Zapag explicó a Telefuturo que la iniciativa ya data del año 2014 y permitió a la dirigencia depurar la lista excluyendo a aquellos con antecendentes de violentos en eventos deportivos.

Aplacar el flagelo con un proyecto de ley

Un proyecto de ley se gesta en la Asociación Paraguaya de Futbol (APF) y la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, a fin de generar herramientas legales que establezcan los límites a estos grupos violentos.

La iniciativa se sumó a la promovida por Trovato, quien propuso a los clubes contribuir de forma económica para reforzar los despliegues policiales que rodean a los partidos de fútbol.

La APF pretende involucrar en este proyecto a la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior.

A raíz de los últimos acontecimientos, la Fiscalía General del Estado convocó a una reunión a todos los presidentes de clubes para abordar la violencia en eventos deportivos y coordinar acciones para la prevención de este flagelo.