Cerro va por las semis en Copa

Hay que mencionar que los hermanos Emmanuel y Gabriel no fueron parte del equipo titular en el partido ante Proyecto Latín, el tercer partido que lo ganó el conjunto azulgrana por 3 goles a 1, consiguiendo tres triunfos de tres jugados, con puntaje ideal. Igualmente Cholo no formó parte del equipo por estar suspendido. En caso de ganar Cerro jugará ante el ganador del partido Alianza Platanera y Nacional en semifinales. El programa de los cuartos de final: 13.00 Cerro Porteño vs. Bucaneros (VEN); 15.00 Corinthians vs. Carlos Barbosa (BRA);17.00 Alianza Platanera (COL) vs. Nacional (URU) y 19.00 San Lorenzo (ARG) vs. Panta Walon (PER).