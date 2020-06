Cerro Porteño vuelve a realizar fútbol hoy

El Ciclón, dirigido por Francisco Arce, cumplió ayer su tercer día de trabajos colectivos tácticos con grupo reducido y hoy el estratega ordenará la práctica de fútbol hasta el fin de semana, buscando armar el onceno que medirá a Libertad, tras una pausa de 4 meses.

Antes el Azulgrana debe enfrentar a Nacional en dos amistosos (4 de julio de local y 11 de julio de visitante).

PREPARADO. El juvenil lateral Ignacio Paniagua refirió en la 800 AM: “Con ansias de que arranque el torneo. Me siento muy bien, siento el apoyo del plantel y de los profes, si me toca dar lo mejor de mí”.

Paniagua que ya tuvo minutos en Primera además remarcó: “Como comencé de central, me considero un lateral más defensivo, pero voy bien también al ataque”.