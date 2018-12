Centurión prefiere seguir en Guaraní

Víctor Hugo Centurión Maidana, a sus 32 años, encontró en Guaraní lo que persiguió a lo largo de su carrera. Titularidad, regularidad, estabilidad y consagración ganó este año el arquero.

Existen ofertas de clubes del exterior por el golero aurinegro, que ganó la pulseada a Ignacio Don. Al respecto, Centurión en comunicación con ÚH dijo: “estoy al tanto de que existen clubes interesados, pero de eso se encarga mi representante Hugo Gaona. Escuché al presidente de Santa Fe de Colombia diciendo que entre los arqueros que les interesa estoy yo. La verdad que en el poco tiempo que estuve en Colombia me fue bien y me gané el respeto de los entrenadores”, contó.

“En este momento es muy difícil que salga. En realidad prefiero quedarme en Guaraní, donde me siento muy cómodo. Me han tratado muy bien y deportivamente logré afianzarme. Si depende de mi, prefiero no salir”, aseveró.

MUY QUIETO. En Guaraní por ahora existen más bajas que contrataciones. Se fueron; Andrés Imperiale, Gabriel Esparza, Pablo Velázquez, Carlos Aquino y Tomás Bartomeus.

Rodrigo Bogarín y Robert Rojas también dejarían el club. Ambos están para ser transferidos. Fueron asegurados como nuevas incorporaciones; el uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés y el atacante brasileño Felipe Barreto Da Silva.

En el plano local, se gestiona la incorporación del delantero Wilson Leiva y el mediocampista Juan Manuel Salgueiro, ambos con contratos vigentes con Libertad, pero no figuran en los planes del entrenador Leonel Álvarez.

Además están en la búsqueda de un zaguero central y un extremo por izquierda para reemplazar a Esparza.