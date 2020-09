Central y Alto Paraná registran elevada infestación larvaria en plena pandemia

“Es fundamental la utilización de insecticidas, pero no es la única estrategia para eliminar criaderos”, adujo al respecto, el Dr. Hernán Rodríguez del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), haciendo alusión a la necesidad de trabajar en conjunto para la eliminación de criaderos, desde el propio hogar.

En las evaluaciones realizadas, afirmó que en las ciudades con mayor densidad poblacional se concentran los potenciales criaderos. Citó Asunción, los departamentos Central y Alto Paraná como los lugares con mayor índice de infestación larvaria. No obstante, indicó que eso no significa que en otros puntos del país no exista riesgo de brotes por la falta de limpieza de criaderos.

El titular de Senepa hizo énfasis en la necesidad de tomar conciencia; sobre todo teniendo en cuenta que el periodo de Covid-19 puede coincidir con la temporada alta de propagación del virus del dengue.

“Son virus con dinámicas diferentes. Uno entra por la nariz, boca y ojos. El otro por la picadura de mosquito. Pueden coincidir estas dos enfermedades, y a nivel mundial no existe mucha experiencia si se generan cuadros severos. Pero la propagación del Aedes se puede evitar”, sentenció.

Como primera medida indicó que en los hogares es necesario identificar los recipientes que puedan convertirse en criaderos. En el caso de los espacios que no se pueden eliminar, como canaletas, piscinas, huecos de árboles, rejillas, es fundamental el control periódico.

Mencionó que realizan reuniones con equipos técnicos de los municipios en busca de mejorar acciones que realizan. Recordó que debe existir un trabajo coordinado con Senepa, ya que es el único ente que cuenta con datos de qué tipo de insecticidas utilizar dependiendo de la región, ya que los mosquitos van creando resistencia a estos productos con el correr del tiempo. Además es preciso el asesoramiento para la calibración de las maquinarias.

ESTUDIANTES. Debido a la pandemia de Covid-19, Rodríguez indicó que una de las estrategias de este año es el trabajo entre Senepa y el Viceministerio de Educación para que parte de las tareas de chicos de Escolar Básica, con la familia, sea identificar y controlar los recipientes potenciales de criaderos.

Esta actividad, mencionó, se realiza cada 15 días. La práctica se implementa en instituciones educativas públicas.

Estos datos se cargan en la plataforma del Ministerio de Educación y son compartidos con el Ministerio de Salud Pública. “Allí podemos determinar cuántos criaderos se eliminaron y cuántos alumnos participaron. Y con ello corregir detalles que son necesarios”.