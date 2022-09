Central habría usado 23 facturas falsas y otras 141 de contenido falso

La Gobernación del Departamento Central, entre el 2019 y el 2021, habría usado 23 facturas presuntamente falsas y 141 facturas de contenido falso, al rendir cuentas de los desembolsos realizados, según la investigación del Ministerio Público. En este caso, el lunes pasado fueron imputados el ex gobernador Hugo Javier González y otras 49 personas.

De acuerdo con lo que se detalla en la imputación, las asociaciones presentaron dichas facturas a fin de supuestamente ocultar el destino real de dichos recursos.

Mientras tanto, la sospecha es que los funcionarios de la Gobernación, convalidaron dichos documentos “en cuyos conceptos no se detallan correspondientemente los bienes y servicios prestados”. Además, convalidaron estos como documentación de respaldo en las rendiciones de cuentas.

Tampoco exigieron a los representantes de las entidades que justifiquen con las documentaciones respaldatorias, visadas previamente por la Contraloría.

Se sospecha que desde la Gobernación no verificaron si los fondos fueron utilizados para gastos y, lo principal, no se suspendieron los desembolsos a favor de las entidades beneficiadas y tampoco se exigió a las entidades que devuelvan los recursos.

OTRAS IRREGULARIDADES. La Fiscalía presume que se habría creado un esquema delictivo para desviar fondos y, en ese sentido, lograron un perjuicio patrimonial de G. 18.384 millones.

Aquí detallamos otras irregularidades más que presenta la imputación del fiscal Juan Ledesma: “Los 51 desembolsos fueron autorizados indebidamente, en atención a que no se habría cumplido con los requisitos”.

Los proyectos pagados no tendrían el “plan de acción”, tampoco indicaban las actividades a ser realizadas y el detalle de los bienes a adquirir. Los proyectos no tendrían un presupuesto debidamente elaborado y no se identificaron los lugares en los que deberían ser ejecutados.

“Con relación a la construcción de obras (caminos, puentes, refacciones edilicias, etc.) no fueron señaladas qué obras, el lugar de ejecución, planos de ubicación, especificaciones técnicas, ni el precio de cada una de ellas”, sostienen.

VARIOS HECHOS. En octubre del año pasado, concejales departamentales del Partido Liberal Radical Auténtico (PRLA) de Central habían hecho una denuncia por supuestos desvíos en la Gobernación

En esos meses, la Fiscalía lideró allanamientos y se habló de que los desvíos podrían ser elevados.

Finalmente, se determinó que se desembolsó G. 24.424 millones, creando un perjuicio por 18.384 millones y se formuló la imputación.

Los hechos por los cuales se investiga son lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal.

Este es el segundo proceso contra Hugo Javier González y contra otras personas por hechos de corrupción también en la Gobernación de Central, ya que tienen una causa anterior por un presunto desvío de G. 5.105 millones, por supuestas obras fantasmas.