Censo revela que jóvenes no tienen seguro y no ganan el salario mínimo

Los primeros datos correspondientes al trabajo de censo que viene realizando la Secretaría de la Juventud de la Gobernación del Alto Paraná, los cuales revelan que jóvenes de entre 17 y 35 años no cuentan con seguro médico privado ni público, además de no ganar el salario mínimo.

El censo se realiza en Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga Guazú y Hernandarias, en el sur en Santa Rita, en el norte de San Alberto e Itakyry y al oeste en el distrito de Juan Emilio O’Leary.

El trabajo debe concluir a fin de mes, con 5.000 muestras, y después debe ser presentado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Servicio Nacional de Promoción Profesional, explicó Esteban Wiens, de la Secretaría de la Juventud de la Gobernación del Alto Paraná.

“La mayoría de los jóvenes consultados no tienen seguro médico privado ni público. Otro dato que nos llama la atención con los jóvenes que hablamos es que el promedio de ingreso no llega al salario mínimo. Son datos que, en cierta manera sabíamos, se daba con los jóvenes, pero al ver los datos es un punto que debemos trabajar seriamente para revertir. No por ser joven se puede violar lo establecido por la ley”, refirió.

Wiens señaló que el hecho de no ganar el salario mínimo también es un factor que impide a muchos jóvenes seguir sus estudios. “Es toda una cadena, es tremendo realmente. Está la ley de empleo a tiempo parcial que podría servir, tiene beneficios para los empleadores. Vamos a trabajar en promocionar, pero también es cierto que muchos necesitan que el joven trabaje a tiempo completo y en ese caso deben ganar el salario mínimo”, indicó.

DETALLES. El funcionario informó que el censo que están realizando busca revelar la situación laboral de los jóvenes. “Abarcamos a personas de entre 17 y 35 años. Preguntamos cuánto tiempo trabaja, si tiene seguro médico privado o público, o no tiene. Si está estudiando o no y un promedio de ingreso mensual”.

Explicó que lo están haciendo por pedido del Ministerio del Trabajo, con quien están realizando un proyecto para los años siguientes para la instalación de nuevos centros de formación de mandos medios y, además, tener datos actualizados de cómo está la situación laboral de los jóvenes en el departamento.

“Hay 8 distritos del departamento en los cuales se están juntando estos datos. Cuando tengamos todos estaremos acercándole a la ministra (Carla) Bacigalupo, al SNPP, de manera que basándose en ellos se puedan tomar las decisiones de los nuevos cursos que se van a habilitar en los siguientes años en esta zona del país”, detalló.