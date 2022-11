Esto refleja el alto acatamiento de la ciudadanía ante el pedido de las autoridades de permanecer en las viviendas para participar del censo.

Lo mismo sucede en el emblemático Mercado 4, donde no se vio la afluencia habitual de personas. Similar postal tiene el centro comercial de Ciudad del Este, en Alto Paraná, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

Censo CDE.jpg Centro comercial de Ciudad del Este Foto: Wilson Ferreira

Las personas no pueden salir de sus casas entre las 5:00 y las 18:00 de este miércoles, sin importar que hayan sido censadas. No hay transporte público ni atienden ningún tipo de servicio que no sean los esenciales.

Mercado 4 censo.jpg Mercado 4 de Asunción Foto: Dardo Ramírez

Son 65 las preguntas del cuestionario que cada censista formulará al jefe o jefa de hogar. Los encuestadores habilitados tendrán una credencial con código QR y un portacredencial con cédula incorporada para que los ciudadanos puedan identificarlos con mayor facilidad.

También, el Instituto Nacional de Estadística (INE) habilitó la línea 178 que es gratuita y es el canal donde la gente puede llamar ante dudas o consultas.

¿Qué pasará con las personas que no se quieren censar?

Las multas establecidas por ley son de entre 20 y 200 jornales (hasta G. 19.617.800), pero las autoridades apelan a la conciencia ciudadana antes que a las sanciones.