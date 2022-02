Celeste reafirma que narcos pagan bancas

La diputada liberal Celeste Amarilla reclamó a la Corte Suprema de Justicia la demora en resolver la acción de inconstitucionalidad que presentó en octubre del 2020, luego de haber sido suspendida por dos meses sin goce de dieta por haber dicho que la mayoría de los legisladores consiguieron sus bancas mediante dinero sucio, tanto del contrabando como del narcotráfico. Reafirmó que, ante la caída de políticos por sus conexiones con narcos, los hechos le fueron dando razón y que su sanción, impulsada por el cartismo, fue injusta.

“La Corte es peligrosamente lenta y la Justicia lenta no es Justicia. No cumple sus fines ni cumple las leyes. La ley dice que los amparos y las medidas cautelares, también llamadas medidas de urgencia, tienen plazos perentorios de horas porque justamente se solicitan medidas de urgencia cuando el daño es inminente y se produciría antes que el procedimiento normal lo impida. Son medidas de resguardo a los derechos de las personas. Sin embargo, la CSJ no cumple esos plazos y permite que miles sean perjudicados”, expresó Amarilla.