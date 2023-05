Celeste pide inclusión para indígenas y “no solo tierras”

La diputada liberal Celeste Amarilla exigió que los pueblos indígenas deben integrarse a la sociedad y que más que tierras, lo que necesitan es oportunidades para poder progresar. Fue ayer durante el tratamiento de un proyecto de ley sobre tierras para indígenas en la sesión ordinaria de la Cámara Baja. Sostuvo que los mismos merecen trabajar y estudiar como cualquier ciudadano paraguayo.

“A mí no me gusta como se instaló el hecho de que ellos son pueblos originarios, pueblos indígenas y nosotros paraguayos, ellos también son paraguayos, son los primeros paraguayos, me parece que nosotros mismos nos encargamos de segregarles, como paraguayos hay que tratarles, cómo quisiera vivir el momento en que no tengamos que estar pidiendo tierras para las comunidades, me gustaría que los hijos de líderes de parcialidades puedan estar en el mismo colegio que nuestros hijos, que los hijos y los nietos puedan estar en las universidades, que puedan estar trabajando de cajeros en supermercados o de informáticos o veterinarios, me gustaría que las ONG que lucran con eso dejen de hacerlo, este próximo gobierno que comienza tiene la oportunidad de trabajar en la inclusión de los indígenas”, sostuvo.