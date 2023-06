Celeste cree que su partido le perjudica

“Francamente, pienso que incluso me perjudica mi partido. Kattya tuvo más de 100.000 votos y yo que tengo su mismo perfil, tuve 42.000. Supuestamente, yo tenía la estructura del segundo partido más importante y Kattya sola por su cabeza hizo 100.000”, expresó en contacto con la 1020 AM.

Celeste no acudió al acto de proclamación, alegando que le da vergüenza, porque personas cuestionadas tuvieron más votos que ella.

“A mí me ganó un violador de menores (por Mbururu), la bailarina desnudista (Lizarella Valiente) tuvo más votos que yo. La gente prefirió a narcos. Hay 1.500.000 paraguayos que no se fueron a votar. Yo voy a trabajar como si fuera que me votaron los siete millones de paraguayos”, sostuvo.