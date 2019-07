“Yo presenté sola, aprovechando que la nueva ley no está vigente, entonces, nos remitimos a la Constitución Nacional que no me exige ningún tipo de cantidad de firmas. Así que presenté sola”, informó la diputada Amarilla a Última Hora.

La legisladora adelantó que el lunes de la semana entrante pedirá a la mesa directiva que los pedidos de pérdida de investidura sean tratados el miércoles.

Sobre la laguna existente en el marco regulatorio para los casos de pérdida de investidura, mencionó que esperará los fundamentos de sus compañeros.

“La verdad que para un sector es claro que es mayoría simple (lo que se necesita para la expulsión) y sin embargo, está el sector que ya antes sostuvo que como no hay ley no se puede tratar. Van a buscar la vuelta”, reconoció.

Al respecto, el Senado debe estudiar el veto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la normativa que plantea elevar la cantidad de votos mínimos para decidir la destitución de un parlamentario.

De rechazarse el veto del Poder Ejecutivo, entrará en vigencia la reglamentación al artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura.

El documento sancionado establece que se requiere la mayoría absoluta para la remoción de un legislador, 23 votos en el Senado y 41 en Diputados. Actualmente se necesita cuórum y mayoría de los presentes, 13 votos en la Cámara Alta y 22 en Cámara Baja.

También se pretende que la cantidad de firmas para la presentación de un pedido de pérdida de investidura se eleve a 20 firmas en el caso de Diputados y 12 firmas en caso de los senadores.

Casos de los diputados

Ulises Quintana se reincorporó a sus funciones legislativas recientemente, tras estar recluido en la cárcel de Viñas Cué por 10 meses. El diputado se encuentra imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El Ministerio Público lo investiga por sus supuestos vínculos con el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cucho Cabañas.

Por su parte, Rivas está siendo investigado por supuestamente pagar a tres de sus empleados con dinero del Estado. Una investigación realizada por Última Hora expuso el caso en febrero del año 2017.

En el caso de Portillo, fue acusado por el hecho punible de tráfico de influencia, tras la difusión de un audio en el que aparentemente se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial en un proceso judicial tramitado en los tribunales de Alto Paraná.