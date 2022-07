“Voy a hablar de la merienda y del almuerzo escolar. Todos saben que antes de estar acá estaba trabajado en esto. Los organismos de control saben mi situación actual y no tengo nada que explicar. Voy a hablar de tres empresas que engordan a los gobernadores e intendentes y pagan sus camionetas y casaquintas”, dijo.

Celeste Amarilla aseguró que estas empresas solo tienen vehículos que están cargados con biblioratos de pliegos direccionados para hacerse con las licitaciones del almuerzo y la merienda escolar.

Lea más: Bachi descarta pedir que Celeste pierda su investidura

Tres empresas en millonarias licitaciones

Según lo expresado por la legisladora, una de las empresas es de la familia Carson Capli. “La cabeza es Rosa Mabel Capli de Carson. Su esposo, Hugo Carson, y sus hijos Carlos Carson Capli y Alejandra Carson Capli. Tiene varias empresas: Distribuidora Paraguay, Santa Rosa, Roma, Capli Carson y Asociados, etc., etc.”, dijo.

“A la señora Rosa Mabel Capli la conozco muy bien, y ha estado incluso en casa. Diez años atrás me decía que ella responde a un poderoso grupo del Sur, donde mencionaba al señor Gneiting, Afara, Schmalko, José Vergara y me dicen que al diputado Walter Harms, desde que es diputado, también se lo menciona”, expresó.

Para la legisladora liberal, llama la atención que esta proveedora “no produce ni guayaba en su patio trasero”, pero durante el gobierno de Cartes fue adjudicada con USD 40,52 millones, mientras que en el actual, con USD 42,55 millones.

“Capli lo único que hace es presentarse a las licitaciones, ya que es intermediaria. En total esta empresa, en nueve años, fue adjudicada con USD 83,7 millones”, dijo.

Relacionado: Celeste niega coima y dice que se equivocó de palabra

Celeste Amarilla también mencionó a la firma Ladero Paraguayo, que tiene al frente a Osvaldo Puyol y a José Aquino, pero, según dijo, el propietario es Justino Da Silva.

“Ellos han facturado y hemos competido con ellos a muerte. Durante el gobierno de Cartes facturaron USD 39 millones y ahora han facturado USD 61 millones. Esta también es una empresa de maletín con biblioratos en su valijera. Compran el agua, ponen el doble y el agua la entregan desde la fábrica a la escuela. No tienen ni 10 empleados”, dijo.

Por otro lado, la política liberal citó a la firma Ventas Cardona, de Miky Cardona (Miguel Cardona, presidente de Olimpia), quien es dueño de las firmas del consorcio Comepar. Según la legisladora, el verdadero propietario es Antolín Llanes.

“Facturó en el gobierno de Cartes USD 135 millones y tiene solo dos clientes. El Ministerio de Educación y la Gobernación de Central. Les facturó incluyendo a mi correligionario Blas Lanzoni. Durante el gobierno de Abdo facturó USD 82 millones. Al día de hoy, en los últimos nueve años, facturó USD 217 millones”, denunció.

Asimismo, la diputada pidió a los titulares de Hacienda y de Tributación, Óscar Llamosas y Óscar Orué, respectivamente, que vayan con un camión “a buscar las facturas falsas con las que seguramente estas empresas justifican el 20, 25 o 35% de los diezmos”.

Reconoció ser proveedora del Estado

La diputada liberal Celeste Amarilla también reconoció que ella es una de las tantas proveedoras del Estado.

“En este descontrol e impunidad, donde la única coimera soy yo, les cuento que durante los gobiernos de Lugo y Franco las empresas vinculadas a mí han facturado USD 11 millones. Comparen con el resto. Y a la fecha, gracias a mi tráfico de influencia y que arreglo los presupuestos (irónicamente), mi empresa ha facturado USD 3 millones. Durante el gobierno de Cartes sí, me fue mejor, con USD 25 millones”, reconoció.

Implicancia de autoridades

La diputada por el PLRA Celeste Amarilla aseguró que en estos negociados también están metidos el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, y el titular de Contrataciones, Pablo Seitz, a quienes, a su vez, pidió que renuncien.

“Acá están metidos el ministro Castiglioni, a quien dije y me pidió que denuncie por qué él no puede con estos grupos. Está metido Pablo Seitz, con quien hablé anoche y le dije que va a hacer un daño colateral y me dijo que no puede con estos grupos”, dijo la parlamentaria.

Amarilla reiteró su pedido de renuncia a Castiglioni y a Seitz. A su vez, denunció que la actual ministra de la Mujer, Celina Lezcano, también ganó una licitación por G. 7.900 millones.

“Tramposos y corruptos. No menciono a un partido, porque mis correligionarios también son así. Les digo que cancelen las licitaciones de este año y dejen de direccionar los pliegos y vamos a ver quién gana”, remató.