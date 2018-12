Celebrarán el 50 aniversario de Woodstock con un evento en 2019

El Bethel Woods Center for the Arts anunció un festival de tres días de “ música , cultura y comunidad” que celebrará “el aniversario de oro en el sitio histórico del festival de Woodstock de 1969”.

El centro, una organización sin fines de lucro que ahora es propietario del campo de 15 hectáreas donde se realizó el festival de Woodstock de 1969, dijo el jueves en una publicación de Facebook que el aniversario del 16 al 18 de agosto será un “evento pangeneracional”.

Presentará actuaciones en vivo de artistas destacados y emergentes de diversos géneros y décadas, al igual que charlas de futuristas líderes y expertos en tecnología. El festival se realizará junto a los promotores de conciertos Live Nation.

Los detalles sobre los intérpretes, las entradas y los demás participantes se anunciarán más adelante, dijo el Bethel Woods Center.

Los “tres días de paz y música” del festival de Woodstock son considerados como uno de los momentos fundamentales en la historia de la música de la contracultura de la década de 1960.

Durante tres días, por momentos lluviosos, más de 30 bandas e intérpretes, que incluyeron a Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, The Band y Grateful Dead tocaron día y noche para una audiencia de unas 400.000 personas, la mayoría de las cuales lo vieron gratis y acamparon allí en el barro.

El festival fue documentado en una película de 1970 llamada Woodstock, que ganó el Oscar.

Si bien fue conocido como Woodstock, el festival realmente se realizó en Bethel, a unos 110 kilómetros al sur del pueblo de Woodstock, en el norte de Nueva York. Bethel está a 144 kilómetros al norte de la Ciudad de Nueva York.