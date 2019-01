Celebraciones para recibir el 2019

Los clubes Centenario, Internacional de Tenis (CIT) y Deportivo de Puerto Sajonia recibieron el 2019 con multitudinarias fiestas a las que asistieron socios e invitados. Los encuentros se realizaron en los jardines de las entidades sociales que lucieron ambientados con flores naturales e instalaciones lumínicas alusivas a la llegada del 2019. Los encargados de animar la noche en el Centenario fueron el Dj Miki Prats, el grupo Kabala y Héctor and The Mokeys Brothers. Mientras que en el Sajonia se bailó con Los Farranderos y en el CIT con el Dj Cacho Colmán y Chapa C. Otro lugar concurrido fue el hotel Guaraní, donde los presentes disfrutaron una exclusiva cena con un menú internacional y el espectáculo del grupo Salsa. Las celebraciones se extendieron hasta las primeras horas de la mañana