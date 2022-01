El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, señaló a Última Hora que la decisión sobre el cambio ya fue tomada por el presidente Mario Abdo Benítez y aún se analiza quién reemplazará a Cecilia Pérez en el Ministerio de Justicia . No obstante, reconoció que hay nombres que suenan con más fuerza.

Maciel descartó que la intención del mandatario sea designar a Cecilia Pérez como ministra el Interior, en reemplazo de Arnaldo Giuzzio. “Eso fue algo que ya se habló en su momento, pero no es su perfil, ya se descartó”, expresó. No obstante, dijo que “todo es posible”.

Cecilia Pérez podría ocupar otro cargo dentro del Gabinete del Poder Ejecutivo e incluso no se descarta su postulación para algún cargo electoral, reconoció el viceministro de Política Criminal.

La persona que suena como posible reemplazo de la ministra de Justicia es el actual titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo. Consultado sobre el tema, el funcionario indicó a este medio que “aún no hay nada oficial” respecto a su designación.

“Aclaro que no tengo una nueva propuesta, hasta el momento no sé quién será mi reemplazante. Esta institución es un trabajo desgastante, uno debe estar en alerta las 24 horas. Hay días de rabia, de impotencia, de dolor”, expresó.

Ministra reconoce rumores

En comunicación con radio Monumental 1080 AM, la ministra del Interior, Cecilia Pérez, reconoció que hay rumores sobre su salida de su actual cargo, pero aseguró que aún no conversó sobre su futuro con el presidente de la República.

“Yo no tengo confirmación de que el presidente me va a sacar, pero en una ocasión, hace mucho tiempo, no ahora, le dije a él que él podía contar conmigo en el lugar que yo le sea útil”, dijo.

Cecilia Pérez señaló que en el caso de que haya algún cambio, el jefe de Estado lo conversará primero con ella.

“Yo creo que acá hay un asemejamiento en las manifestaciones con relación a los cambios y la persona que suena. Hasta ahora no hay nada. Cuando el presidente me nombró, conversamos antes con él”, agregó.

Con respecto a su posible nombramiento al frente de Ministerio del Interior, afirmó que no tiene propuestas al respecto, pero que “la metáfora cae” debido a que conoce y trabajó de cerca con personas que están al frente de unidades especializadas de la Policía.

“Creo que si va a haber un cambio me quedo hasta que salga un decreto, pero si va a haber un cambio, vamos a tener una conversación puntual y vamos a trabajar. No creo que tenga un cambio sin una conversación previa”, remató.