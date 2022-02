La nueva asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia, Cecilia Pérez , conversó con Monumental 1080 AM y sostuvo que el encargo que tiene es el monitoreo en la lucha contra el crimen organizado .

“Eso implica a otros organismos que no necesariamente son operativos en el ámbito de la seguridad. También, incluye trabajos para evitar la infiltración”, expresó.

Igualmente, remarcó que la orden del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es continuar con el proceso de transformación penitenciaria, ya que existen situaciones complejas internas que se deben prever.

"Hay situaciones complejas internas que todos debemos prever, no se puede cortar el sistema de trabajo de inteligencia", señaló e indicó que deben seguir trabajando con el Ministerio Público, independientemente, al pedido de juicio político contra Sandra Quiñónez.

Al respecto, dejó en claro que no tiene ninguna posición en cuanto al juicio político contra la titular del Ministerio Público. “Es una cuestión política donde no me voy a involucrar, pero sí creo que nosotros tenemos que seguir trabajando con la Fiscalía”, prosiguió.

Pérez dejó el cargo de ministra de Justicia para ser designada como asesora de Asuntos de Seguridad tras la destitución de Arnaldo Giuzzio del Ministerio del Interior. En su reemplazo asumió Federico González.

Giuzzio fue sacado del cargo tras el escándalo que generó su vínculo con el presunto narco Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, quien fue detenido la semana pasada en la Operación internacional Turf.

El presunto narco es pareja de Jussara Cabral, accionista minoritaria de Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del ex presidente de la República Horacio Cartes.