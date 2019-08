CDE: Municipalidad anuncia control y sanción a mototaxistas ilegales

Desde la institución municipal se informó del inicio de un férreo control a mototaxistas que no están habilitados por el Municipio para explotar este servicio y a mototaxistas brasileños que no respetan las ordenanzas municipales vigentes.

Nilson Acosta, jefe de la División de Transporte Público de la Comuna local, y presidentes de las diferentes paradas de mototaxis acordaron realizar este trabajo de modo a ofrecer seguridad a los turistas y a las personas que requieren de este servicio.

Los afectados aseguran que un eficiente control permitirá descongestionar el tráfico, principalmente en la zona del microcentro, donde abundan los trabajadores informales, que incluso se quedan con los clientes de quienes operan en el marco de la legalidad.

Según las denuncias, los mototaxistas ilegales trabajan en diferentes zonas como en la rotonda conocida como Oasis, en las inmediaciones de la ex rotonda Reloj, detrás de Casa China, en el sector del kilómetro 7, sobre las avenidas Carlos Antonio López y Luis María Argaña, entre otros sitios muy concurridos de la ciudad.

CHAPA BRASILEÑA. De acuerdo con la denuncia realizada por los mototaxistas, personas con motocicletas con chapa brasileña también incumplen con las reglamentaciones, ya que solo están habilitadas para transportar personas de Foz de Yguazú (Brasil) a Ciudad del Este (Paraguay), y no para llevar personas o mercaderías al Brasil.

Acosta anunció igualmente que gestionará una reunión con representantes del Área Naval (Marina) para trabajar de forma conjunta. Se dispondrá de funcionarios que trabajarán en doble turno, para poder atender todas las denuncias relacionadas al transporte público.

Una próxima reunión está marcada para el 19 de agosto y confirmó la presencia del intendente municipal, Miguel Prieto Vallejos, para avanzar con lo referente a las medidas de control. El encuentro será en el salón de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, a las 10.00.

CENSO. En julio pasado, a fin de actualizar datos en los registros de la institución Municipal, la División de Transporte Público de la Municipalidad local realizó un censo de paradas de taxis, ubicadas en la zona del microcentro de Ciudad del Este. El trabajo permitió recabar datos sobre la cantidad de paradas habilitadas y vehículos autorizados para explotar este servicio.

Comprobaron que muchos de los que ocupan las paradas no tienen resolución de la Junta Municipal y se manejan solo con contratos privados, donde los beneficiarios originales ceden sus derechos. Es la figura que se utilizan vía escribanía, pero en la práctica se sabe que se trata de una compraventa.

En el periodo anterior, se realizó una especie de blanqueo, actualizando las resoluciones y las adjudicaciones de las líneas de taxis y las paradas.

En la misma Junta Municipal, en tiempo electorales, utilizan figuras que no están regladas como los famosos puntos de espera, que en la práctica son paradas. Esta figura es utilizada por la misma legislatura teniendo en cuenta que por ordenanza municipal ya no se pueden habilitar nuevas paradas, sencillamente porque el microcentro está saturado y ya no quedan espacios, pero igual se siguió dando espacios.